Biathlon : Deuxième victoire de la saison pour Marie Dorin-Habert !

Après le sprint d'Östersund, Marie Dorin-Habert a remporté ce samedi sa deuxième victoire de la saison en individuelle sur la poursuite d'Oberhof. Partie avec 20" de retard, elle a terminé devant la tchèque Koukalova et la finlandaise Mäkäräinen qui l'avaient devancée vendredi lors du sprint.

Martin Fourcade a lancé la belle journée des français, Marie Dorin-Habert a confirmé. En l'absence de la leader du classement général, l'allemande Laura Dahlmeier, la biathlète des 7 Laux a profité des défaillances de ses adversaires, et notamment celle de Gabriela Koukalova, pour remporter la 7ème victoire de sa carrière.

L'Iséroise, qui a tourné une fois sur l'anneau de pénalité sur le tir couché, n'a jamais abdiqué en dépit des conditions météorologiques très compliquées. Très solide sur les skis, elle a rivalisé avec la finlandaise Mäkäräinen et refait son retard sur le premier tir debout où elle est ressortie en première position devant Koukalova.

Ça se bouscule pour le classement général

Avec 5" d'avance, la Française n'a jamais laissé sa principale concurrente revenir dans ses skis pendant l'avant-dernier tour. S'il elle s'est fait peur sur son dernier tir en concédant une faute, ses poursuivantes n'ont pas fait mieux et Marie Dorin-Habert a pu s'envoler vers un deuxième succès cette saison grâce à un très joli 18/20 sur le pas de tir. Elle termine avec presque 40" d'avance sur la tchèque et plus d'une minute sur la finlandaise. Derrière, l'allemande Hammerschmidt est à 2 minutes, juste devant Anaïs Bescond, 5e. L'autre iséroise, Anaïs Chevalier, termine aussi dans le top 10 (9e).

Au général, Laura Dahlmeier cède sa première place à Koukalova. Makarainen s'empare même de la deuxième position. Marie Dorin-Habert reste quatrième mais n'est plus qu'à 20 points de la nouvelle leader. La mass-start de demain avec les quatre premières s'annonce très serrée.