Biathlon : encore un podium sur le sprint mais pas de victoire pour les Français aux championnats du monde

Malgré un 8/10 au tir, Martin Fourcade a su se hisser sur le podium du sprint des championnats du monde mais pas sur la plus haute marche. Le Tricolore finit troisième samedi derrière Doll (Allemagne) et J. Boe (Norvège).

Scénario incroyable sur le sprint des championnats du monde d'Hochfilzen en Autriche samedi. Le Français Martin Fourcade était le premier favori à s'élancer sur la piste. Résultat, une course mitigée à l'arrivée avec un superbe temps sur les skis mais deux fautes (une sur chaque tir) qui le condamnent presque à regarder tous ses adversaires lui passer devant les uns après les autres.

Martin Fourcade établit un temps de référence à 23:50.5. Il ne reste plus qu'à attendre ⏱ #lequipeBIATHLON pic.twitter.com/io0zsHBkPn — la chaine L'ÉQUIPE (@lachainelequipe) February 11, 2017

Pourtant, les favoris passent et eux aussi commettent des erreurs sur le pas de tir. Les Autrichiens, les Allemands puis les Russes. Au fur et à mesure que les favoris se succèdent, aucun d'entre eux ne fait mieux que le Français et l'on se prend à croire à un podium, et même une victoire, pour Martin Fourcade, bien supérieur à ses adversaires sur les skis. Même quand les premiers biathlètes réalisent un sans-faute, ils finissent derrière le Tricolore.

Un podium mais pas de victoire pour Martin Fourcade

Ce sont finalement les derniers dossards à partir qui vont faire chuter le maître du biathlon cette saison. L'Allemand Benedikt Doll (dossard 82) réalise un 10/10 et termine finalement devant Martin Fourcade pour une vingtaine de secondes. Derrière, le Norvégien Johannes Boe fait également un sans-faute sur le tir mais échoue à moins d'une seconde de l'Allemand, ravissant quand même la deuxième place au Français qui reste finalement sur le podium. Après le relais mixte jeudi et le sprint féminin vendredi, c'est donc une troisième médaille en autant de course pour la France.

Lors de la poursuite de dimanche, tout reste ouvert puisque les écarts ne sont pas suffisamment important. Pour les autres Français en revanche, ce sera plus compliqué, ils finissent tous loin, très loin du vainqueur du jour. Jean-Guillaume Béatrix termine 27e, Simon Desthieux est 34e et Quentin Fillon-Maillet 43e. Simon Fourcade, 85e, ne pourra pas prendre part à la poursuite.