Biathlon : encore une victoire pour Martin Fourcade sur le sprint de Ruhpolding

Avec neuf victoires en douze courses individuelles en Coupe du monde de biathlon, Martin Fourcade ne laisse aucune chance à la concurrence. Vendredi, il a remporté le sprint de Ruhpolding (Allemagne) et monte même sur le podium pour la onzième fois de la saison.

Le biathlète français est décidément inarrêtable. Sur le sprint de cette cinquième étape de Coupe du monde, Martin Fourcade n'a laissé que des miettes à ses principaux rivaux et s'est imposé une fois de plus cette saison en individuel. Parti avec le dossard 60, le Tricolore a réalisé un sans-faute sur le pas de tir et s'est, comme à son habitude, baladé sur les skis. Au final, il décroche une première place évidente devant l'Autrichien Eberhard et le Norvégien Svendsen. Martin Fourcade s'élancera donc dimanche avec près de 20 secondes d'avance sur la poursuite.

.@martinfkde cette saison en individuel 😎

1er

1er

3e

1er

1er

1er

1er

1er

8e

1er

3e

1er#lequipeBIATHLON pic.twitter.com/301VRzcgiO — la chaine L'ÉQUIPE (@lachainelequipe) January 13, 2017

Le principal rival de Fourcade, l'Allemand Simon Schempp, a terminé cinquième vendredi et se trouve désormais à 260 points au général du Français. Le Russe Anton Shipulin pointe lui à 273 points. Point noir de la journée, les autres résultats des Tricolores : Quentin Fillon-Maillet est 26e du sprint, l'Isérois Jean-Guillaume Béatrix, 33e, Simon Fourcade termine 46e et Fabien Claude à la 49e place.