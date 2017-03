Biathlon : Fin de saison triomphale pour Martin Fourcade, vainqueur de la mass start d'Oslo

Il aura fallu attendre la décision du jury, mais Martin Fourcade a remporté, dimanche, la mass start d'Oslo ! Une 14e victoire cette saison qui lui permet d'égaler le record de la suédoise Magdalena Forsberg, de remporter le petit globe de la spécialité, de finir la saison en fanfare !

On n'avait pas l'habitude de ce genre de situation avec Martin Fourcade ! Toujours très méticuleux, très concentré, appliqué sur les moindres détails, le vainqueur du gros globe de la coupe du Monde s'est élancé dimanche sur la mass start avec des chargeurs vides. C'est arrivé au premier pas de tir qu'il s'en aperçoit, et qu'un des entraîneurs de l'équipe de France le ravitaille en lui lançant directement. Or, les règlements sont clairs : les contacts entre biathlètes et entraîneurs sont interdits sur le pas de tir, Martin Fourcade risquait donc la disqualification à ce moment. Le Français est toujours en piste, reste calme et écœure ses concurrents. 20/20 au tir, largement supérieur sur les skis, il s'impose haut-la-main devant le Letton Rastorgujevs et l'Autrichien Simon Eder. Reste l'attente. La discussion dure une dizaine de minute, mais le jury finit par laisser la victoire à Martin Fourcade : sa quatorzième de la saison, celle qui lui offre de nouveaux records. Jean-Guillaume Béatrix prend lui la septième place.

Quand Martin Fourcade oublie son chargeur pendant la mass start https://t.co/aXVWXsFO4q pic.twitter.com/p2UPi22nHF — la chaine L'ÉQUIPE (@lachainelequipe) March 19, 2017

Martin Fourcade désormais co-recordman de victoires sur une saison

Il avait déjà terrassé le record chez les messieurs : 12 victoires en une saison détenu par le "Roi", Ole Einar Bjoerndalen. Il égale cette fois celui d'une "Reine", Magdalena Forsberg. En 2000-2001, la suédoise s'imposait à 14 reprises sur le circuit mondial. Elle n'est plus la seule désormais, "l'Empereur" Martin Fourcade réalise exactement la même performance cette saison, record atteint in-extremis sur la dernière course de la saison.

Mass start: nouvelle victoire pour Martin Fourcade, la 14e cette saison, en espérant que la réclamation qui le vise ne l'en prive pas... pic.twitter.com/G8V0c39sJw — Eurosport.fr (@Eurosport_FR) March 19, 2017

Un petit globe et le grand chelem pour le biathlète Français

Cette victoire et la contre-performance du leader du classement général de la mass-start cette saison, Simon Schempp - 20e - assure à Martin Fourcade un nouveau trophée cette saison. Il remporte le petit globe de la discipline, et réalise le grand chelem comme en 2012-2013 et 2015-2016. Le grand globe du classement général de la coupe du monde et les quatre petits globes de chaque discipline. Une saison parfaite pour ce grand champion.