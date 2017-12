Pas grand monde n'avait misé sur lui ! Devant son public, le biathlète haut-savoyard Antonin Guigonnat s'est offert jeudi au Grand Bornand le premier podium de sa carrière en coupe du monde. Le natif d'Ambilly, âgé de 26 ans, termine troisième du sprint remporté par le norvégien Johannes Boe. De quoi consoler les supporters français (un peu) déçus de la deuxième place de Martin Fourcade, qui faisait son entrée dans la compétition.

Deux français sur le podium du sprint de la coupe du monde de biathlon au Grand-Bornand ! © Radio France - Marie Ameline

Impérial au tir

Antonin Guigonnat, sur le circuit coupe du monde depuis 2014, a sorti la course de sa vie. 86e du classement général la saison dernière, son meilleur résultat en individuel jusqu'à présent était une 24e place. Pour décrocher ce premier podium, le haut-savoyard a effectué une course quasi parfaite, signant un 10/10 au tir et le cinquième temps sur les skis.

