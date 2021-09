Biathlon : le Martin Fourcade Nordic Festival fait son retour sur le Pâquier à Annecy

Les meilleurs biathlètes et sprinteurs du monde sont réunis tout le week-end sur le Pâquier, à Annecy, pour la deuxième édition du Martin Fourcade Nordic Festival.

A quatre mois de la Coupe du Monde au Grand-Bornand (du 13 au 19 décembre 2021), et un peu moins de six mois des Jeux Olympiques de Beijing (du 4 au 20 février 2022), la deuxième édition du Martin Fourcade Nordic Festival, la grande fête du biathlon, fait son retour tout le week-end sur le Pâquier d'Annecy. La jauge a été fixée à 5.000, sur présentation du pass sanitaire.

Une cinquantaine d'athlètes internationaux

Après le concert de Gaëtan Roussel vendredi, place ce samedi à la compétition, avec les meilleurs athlètes mondiaux, pour une course de biathlon et de sprint ski roue (14H30 biathlon femme, 15H25 biathlon homme, 16H15 ski de fond femme, 17H05 ski de fond homme), devant des tribunes pleines.

Une cinquantaine d'athlètes internationaux sont attendus cette année (photo illustration, édition 2019) - Martin Fourcade Nordic Festival

"Il n'y a pas eu besoin de beaucoup les convaincre, ça fait un an et demi qu'ils courent à huis-clos, donc la perspective de courir devant un public dont la réputation n'est plus à faire sur le Pâquier, c'est quelque chose qui les a de suite convaincus", s'est réjoui sur France Bleu Pays de Savoie Martin Fourcade, l'organisateur, 32 ans, quintuple champion olympique et multiple champion du monde de la discipline, retraité du biathlon depuis mars 2020.

Une cinquantaine d'athlètes professionnels -de dix nationalités- sont attendus sur le festival. Parmi eux, Quentin Fillon-Maillet (double champion du monde) et Anaïs Chevalier-Bouchet (médaillée olympique 2018, six médailles aux mondiaux). Mais aussi les ex-biathlètes Raphaël Poirée (double médaillé olympique, huit fois champion du monde), et Marie-Laure Brunet (double médaillée olympique, neuf médailles aux mondiaux)...

Courses grand public dimanche

La journée de dimanche est consacrée à la promotion du biathlon auprès du grand public : le matin, courses "biathlon kids" pour 300 enfants licenciés (catégories U11-U13), avec course à pied et tir à dix mètres. L'après-midi, départ du "biathlon running", avec 600 coureurs par équipes de 4 à 6 : ils s'affronteront pendant trois heures pour faire un maximum de tours de 1 km avec franchissement d'obstacles et tir à la carabine.

Le Pâquier, le plus beau pas de tir du monde

"Le Pâquier est le plus beau pas de tir du monde" (photo illustration, édition 2019) - Martin Fourcade Nordic Festival

"C'est une grande fierté d'avoir réussi ce pari, c'était pas gagné au mois de mai avec la crise sanitaire que l'on traverse, donc je suis super heureux de réunir tout le monde, pour la seconde fois, de donner aux athlètes la chance de s'exprimer sur le plus beau pas de tir du monde (...) on a la chance de pouvoir délivrer un événement qui garde son aspect populaire et festif, tout en respectant les règles sanitaires", conclut Martin Fourcade.

Tout au long du week-end, une trentaine d'exposants vous attendent sur le village du festival, avec initiation au biathlon laser, séances de dédicaces, food trucks et buvette, animations...

