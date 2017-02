Biathlon : le Vosgien Emilien Claude double champion du monde chez les jeunes

A 17 ans, Emilien Claude, a décroché un deuxième titre mondial aux championnats du monde de biathlon chez les jeunes en Slovaquie. Déjà victorieux du sprint, il a remporté la poursuite ce dimanche. L'avenir semble prometteur.

Dix-sept ans et déjà un sacré palmarès. Déjà médaille d'or aux Jeux Olympiques de la Jeunesse en 2016, le biathlète vosgien Emilien Claude est allé chercher deux médailles d'or aux championnats du monde des jeunes disputés à Brezno-Osrblie, en Slovaquie. Le sportif de Basse-sur-le-Rupt a remporté la poursuite deux jours après son succès en sprint. "Un truc incroyable" dixit le benjamin des frères Claude (Fabien a participé aux Mondiaux sénior, et Florent attend sa naturalisation belge).

Il faut dire que ces Mondiaux n'avaient pas bien commencé avec une 44e place sur l'individuelle. Mais Emilien Claude a réagi d'abord sur le sprint puis ce dimanche en poursuite :

C'est vraiment une sensation extraordinaire. Il faut vraiment profiter de ces moments parce qu'en biathlon, ça va très vite. Tout peut basculer en deux semaines. Des supers courses avec le niveau en tir et la super forme en ski, sur l'événement de l'année, ce n'est jamais facile de conditionner les deux. Quand ça marche bien, on essaie de profiter. Il faut se souvenir de ces moments là pour quand ça va mal."

Reste maintenant à savoir si Emilien Claude sera sélectionné pour le relais junior de mardi, la catégorie au-dessus. De toute façon, les Mondiaux sont déjà réussis. Avec ses performances, le biathlète vosgien, prend date :

C'est sûr que ça donne envie d'aller encore plus loin, encore plus haut. Mais le chemin est encore long [...] Il y a eu beaucoup d'athlètes qui ont eu des médailles en jeunes/juniors et qui n'ont jamais réussi à passer le cap [...] La route de la Coupe du monde et des Jeux Olympiques est encore longue."