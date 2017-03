Biathlon : le Vosgien Fabien Claude en repérage à Pyeongchang à moins d'un an des JO

Le biathlète vosgien Fabien Claude a été retenu avec l'équipe de France pour la Coupe du monde de Pyeongchang en Corée du sud, sur le site qui accueillera les Jeux Olympiques d'hiver dans moins d'un an. Il raconte pour France Bleu ses premières impressions.

Il n'avait pas forcément coché la date au début de la saison mais le biathlète vosgien Fabien Claude est bien du voyage de l'équipe de France en Corée du sud pour une épreuve de Coupe du monde disputée sur le site qui accueillera les Jeux Olympiques d'hiver dans moins d'un an.

Le Vosgien de 22 ans sera au départ du sprint dans la nuit de jeudi à vendredi à Pyeongchang. Il s'agit surtout de repérer les lieux et pourquoi pas de prendre date en vue de l'an prochain :

Celui qui va très bien réussir ici, c'est sûr que dans sa tête, ça va changer quelque chose. On sait que d'une course à l'autre, tout est remis à zéro et ce qui va compter, ce sont les performances de la saison prochaine [..] C'est sûr que ça peut être bien de réussir sur ce week-end pour au moins arriver l'année prochaine avec l'impression d'avoir réussi sur ce stade."

A post shared by Fabien CLaude (@fabien_claude1) on Feb 27, 2017 at 7:47am PST

Sorti des courses, l'équipe de France est sur place depuis le début de la semaine, aussi pour prendre ces marques dans la vie quotidienne. Il a déjà fallu encaisser les 24 heures de voyage et les huit heures de décalage horaire. Il faut aussi s'adapter aux spécificités locales :

Le Vosgien n'est pas logé au village olympique, sa construction n'est pas terminée. En revanche, les bénévoles sont déjà présents, et au niveau :

Devant l'hôtel, on a toujours des bénévoles qui sont là pour les horaires de bus. On sent que l'on n'est pas livrés à nous-mêmes, que tout est fait pour que ça marche. C'est important pour eux de répondre présent, au moins sur l'organisation, même si les Coréens ne sont pas les plus forts dans ces disciplines d'hiver pour l'instant."