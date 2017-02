Biathlon : le Vosgien Fabien Claude remplaçant aux Mondiaux en Autriche

Première épreuve individuelle masculine ce samedi aux championnats du monde de Biathlon à Hochfilzen en Autriche. Ce sera le sprint cet après-midi. Le biathlète de Basse-sur-le-Rupt, Fabien Claude, est remplaçant. Un rôle dont il entend profiter au maximum.

Ce n'était pas forcément l'objectif en début de saison mais le Vosgien Fabien Claude est bien parti en Autriche avec l'équipe de France pour participer aux championnats du monde de biathlon. La première épreuve individuelle chez les garçons a lieu ce samedi après-midi avec le sprint. Fabien Claude ne devrait pas y participer, il est le remplaçant, le sixième homme de cette équipe emmenée par l'ogre Martin Fourcade :

Fabien Claude, 22 ans, devrait donc aussi faire partie du groupe France amené à participer aux dernières épreuves de la Coupe du monde au mois de mars, lui qui n'a manqué qu'un seul week-end de compétition pour sa première saison au très haut-niveau.

A photo posted by Fabien CLaude (@fabien_claude) on Feb 5, 2017 at 8:01am PST

Le Vosgien est donc remplaçant mais pas question de se tourner les pouces. Il peut être appelé en renfort jusqu'à deux heures avant le début de chaque course toute la semaine :

Le remplaçant fait tout de la même manière que ceux qui prennent le départ. On assiste aux réunions de courses la veille, on s'imprègne de l'ambiance et en fait, on fait le même programme, pour si on doit courir, même au dernier moment, être prêt".