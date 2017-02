Biathlon : les Bleus commencent leurs mondiaux avec une deuxième place en relais mixte

Première course et première médaille pour l'équipe de France aux mondiaux de biathlon d'Hochfilzen en Autriche. Malgré un dernier relais impressionnant de Martin Fourcade, les Bleus terminent deuxième de l'épreuve mixte par équipe remportée par l'Allemagne. La Russie complète le podium.

La France aura joué... mais l'Allemagne était trop forte aujourd'hui. Le relais d'outre-Rhin a dominé de la tête et des épaules cette première épreuve des championnats du monde d'Hochfilzen en Autriche. Le quatuor Hinz-Dahlmeier-Peiffer-Schempp, l'un des favoris annoncés, n'a pas tremblé et pris les avant postes dès l’entame de la course. Un temps concurrencé par l'Italie et la France, le relais allemand s'envole quand Quentin Fillon-Maillet craque sur son tir debout. À un relayeur de l'arrivée, l'Allemagne est quasiment déjà en or.

Martin Fourcade en grande forme sur cette première épreuve

Quand Martin Fourcade s'élance sur le dernier relais, il accuse plus de 50 secondes de retard sur l'Allemand Simon Schempp. Le sans faute au tir et la grosse performance sur les skis du leader de la coupe du Monde ne suffisent pas, il termine à deux petites secondes de Schempp, mais quelle remontée ! Présentes sur ce relais mixte, Marie Dorin-Habert et Anaïs Chevalier reprennent la compétition dès demain : elles sont engagées avec les autres Françaises sur le sprint féminin, départ à 14h45, pour peut-être le premier titre des Bleus !