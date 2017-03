Biathlon : les Français s'offrent le dernier relais de la saison à PyeongChang

La boucle est bouclée ! Après avoir remporté le premier relais de la saison à Pokljuka en Slovénie, l'équipe de France masculine remporte le dernier, celui de PyeongChang en Corée du Sud. Les Bleus terminent cette étape de la coupe du Monde avec deux victoires et trois podiums en six courses.

Il faut l'avouer, il manquait du beau monde sur ce relais de PyeongChang. Côté Norvégien : Johannes et Tarjei Boe, ainsi qu'Emil Svendsen étaient absents. Côté Allemand : pas de Simon Schempp. Mais il fallait tout de même être solides dimanche pour décrocher une place sur le podium face notamment à une belle équipe autrichienne qui a animé la semaine, ou encore un bloc russe toujours efficace. Dans l'équipe française, un seul changement par rapport au relais qui l'avait emporté à Polkjuka : Quentin Fillon-Maillet remplacé par Simon Fourcade : choix gagnant. Après un relais correct de Jean-Guillaume Béatrix, l'aîné des frères Fourcade, visiblement de retour en grande forme, fait parler la poudre. Une seule pioche au tir, deuxième temps de ski, il isole le relais français en tête avec les Norvégiens emmenés à ce moment par Ole Einar Bjoerndalen.

Sixième victoire en relais pour les frères Fourcade

VICTOIRE DE L'ÉQUIPE DE FRANCE !



Les Bleus remportent le relais masculin de Pyeongchang 🇫🇷



Béatrix-S.Fourcade-Desthieux-M.Fourcade pic.twitter.com/a6HfLyO9S8 — la chaine L'ÉQUIPE (@lachainelequipe) March 5, 2017

Troisième relayeur, Simon Desthieux passe le témoin avec une vingtaine seconde d'avance sur ses concurrents à Martin Fourcade. Le déjà vainqueur du gros globe de cristal n'as plus qu'à assurer et offre à l'équipe de France masculine son deuxième relais de la saison. Au classement général de la coupe du Monde, les Bleus finissent deuxième de la saison derrière les Russes. "On a une équipe assez dense, souligne Simon Fourcade à l'arrivée afin de saluer Quentin Fillon-Maillet et Fabien Claude qui ont eux aussi fait parti du relais français cette saison. Je suis vraiment content de cette victoire aujourd'hui." Statistique intéressante : sur les sept relais remportés par les Bleus depuis 2009, six l'ont été quand les frères Fourcade étaient tous les deux en lice.

Une semaine qui donne le sourire au clan français

Un succès sur la poursuite de Martin Fourcade, le relais messieurs, mais aussi trois troisièmes places obtenues par Martin Fourcade, Anaïs Bescond et Anaïs Chevalier... la semaine des Bleus à PyeongChang est plus que réussie. Et que dire de celle de Martin Fourcade ? Un titre et deux podiums, sa 12e victoire en individuel cette saison, 15 victoires si l'on prend en compte les relais... le 'cannibale' a encore les crocs.