Biathlon : Martin Fourcade battu de justesse au sprint à Oberhof, Jean-Guillaume Béatrix au pied du podium

Deux Français sur le podium ? On n'en est pas passé loin sur cette mass-start d'Oberhof. Au sprint, Martin Fourcade ne parvient pas à surprendre les Allemands Schempp (1er) et Lesser (2ème). L'autre Français en jambe ce dimanche, Jean-Guillaume Béatrix, échoue lui au pied du podium à la 4e place.

Huitième du sprint, vainqueur de la poursuite et troisième de la mass-start à Oberhof, Martin Fourcade réalise comptablement sa moins bonne semaine de la saison, c'est dire ! Tranquille en début de course et bien installé dans les premières places après les deux premiers tours de la mass-start, Martin Fourcade laisse échapper deux balles à son troisième passage sur le stade de tir et concède près de 45 secondes de retard à ce moment sur un duo Bjoernadalen-Schempp. Pourtant le Français s'emploie sur les skis, réalise un sans-faute au dernier tir, et ressort en tête dans un groupe de cinq avant de s'engager dans le sprint final. Déjà victorieux huit fois en individuel cette saison, Fourcade lance les hostilités, le local Simon Schempp sur ses talons. Les deux hommes prennent le large, rattrapés par un autre Allemand, Erik Lesser, et c'est à trois qu'ils se présentent sur la dernière ligne droite. Au sprint, les deux Allemands galvanisés par leur public dominent Martin Fourcade (3e). Première victoire cette saison pour Simon Schempp, l'un des principaux concurrents du Français sur le circuit.

Quatrième, Jean-Guillaume Béatrix retrouve la voie

La belle surprise de cette mass-start c'est la quatrième place du biathlète d'Autrans Jean-Guillaume Béatrix. Ressorti avec les cinq leaders après le dernier tir, Béatrix est longtemps en position d'accrocher son premier podium de la saison, mais un retour impressionnant d'Erik Lesser le prive d'une cérémonie finale. Après sa chute sur la poursuite samedi et son erreur de concentration sur la mass-start de Nove Mesto - il avait tourné une fois alors que toutes ses cibles étaient blanchies - Jean-Guillaume Béatrix réalise là une course référence pour la suite de sa saison.

Direction Ruhpolding la semaine prochaine

Après quatre étapes de la Coupe du Monde, Martin Fourcade culmine à huit victoires en individuel sur onze courses disputées. Ses trois "échecs" ? Deux troisième places et une huitième : le bilan est impressionnant. Au classement général de la Coupe du Monde, 210 points d'avance pour le géant français sur le Russe Anton Shipulin. Prochaine étape à Ruhpolding du 11 au 15 janvier, pour asseoir un peu plus cette domination.