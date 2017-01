Biathlon : Martin Fourcade commence son week-end par un podium à Antholz-Anterselva

Il s'agit de son treizième podium en quatorze courses individuelles cette saison. Pour la première épreuve de son week-end italien à Antholz-Anterselva, Martin Fourcade s'offre une deuxième place à 41 secondes du Russe Anton Shipulin. Le biathlète français continue sur sa lancée.

A la fin de l'étape de Ruhpolding, Martin Fourcade clamait son intention de performer sur le site d'Antholz-Anterselva qui lui réussi moyennement ces dernières années. Aussitôt dit, aussitôt fait. Ce n'est pas une victoire, mais Martin Fourcade accroche vendredi son premier podium du week-end, le treizième de sa saison en quatorze courses individuelles. Sur l'individuel 20 kilomètres, le biathlète français n'est battu que par Anton Shipulin, le Russe qui remporte par la même occasion la première victoire de sa saison après deux podiums à Pokljuka. L'Ukrainien Sergei Semenov est troisième. Autres résultats côté Français : Quentin Fillon-Maillet est 15e, Simon Desthieux 18e, Jean-Guillaume Béatrix 23e, Simon Fourcade 26e et Fabien Claude 37e. Samedi les hommes prendront le départ du relais avant la mass-start de dimanche.

Un premier Petit Globe très vite en poche ?

Le classement général de l'Individuelle après deux épreuves. - ibuworld.com

Le 18/20 au tir de Martin Fourcade ne lui permet pas de viser la victoire vendredi, mais le conforte dans sa place de leader du classement général de la Coupe du monde. 284 points d'avance sur son dauphin du jour Shipulin alors qu'il ne reste - déjà - plus que 12 épreuves individuelles cette saison. Mais surtout, avec une victoire et une deuxième place, et alors qu'il ne reste plus qu'une Individuelle cette saison, le Français devrait aisément remporter le troisième Petit Globe de sa carrière dans cette spécialité. Cette dernière individuelle aura lieu lors des championnats du monde d'Hochfildzen en autriche.