Biathlon : Martin Fourcade "parti sur des bases idéales pour battre le record de victoires en une saison"

Week-end parfait à nouveau pour Martin Fourcade ! Le français s'est imposé à deux reprises à Ruhpolding, portant son nombre de victoires à 10 en individuel cette saison. Il égale ainsi son meilleur total réalisé lors des saisons 2012-2013 et 2015-2016, à deux unités du record de Bjoerndalen.

Qu'est-ce qui fait encore avancer Martin Fourcade ? Quintuple détenteur du globe de cristal, dix fois champion du monde, double champion olympique... un palmarès gargantuesque ! Cette saison ? Déjà dix victoires sur treize épreuves disputées en individuel, il ne laisse que les miettes à ses adversaires ! Alors qu'est-ce qui motive encore Martin Fourcade ? Les records, et un particulièrement, atteignable dès cette année : celui du Norvégien Ole Einar Bjoernadalen. En 2004-2005, le "Roi Ole" remportait douze épreuves individuelles lors de la même saison, nombre jamais atteint depuis. "Forcément c'est un record auquel je pense, avoue Martin Fourcade. Je suis parti sur des bases idéales pour l'égaler ou le battre. Mais les deux victoires suivantes seront les plus dures à aller chercher."

Martin Fourcade à deux victoires d'égaler le record de Bjoerndalen datant de 2005

Les deux suivantes il pourrait bien aller les chercher dès la semaine prochaine à Antholz-Anterselva en Italie. Le Français s'alignera sur l'individuelle ainsi que sur la mass-start, il fera en revanche l'impasse sur le relais, "en accord avec l'équipe". Le site d'Antholz ne réussit pas bien à Martin Fourcade ces dernières années : "Ce sont mes deux plus mauvais résultats sur la saison 2014 et sur la saison 2015 donc forcément j'ai ça en tête. Je vais essayer d'arrêter cette série infructueuse là-bas parce que c'est un site que j'adore, les pistes me conviennent."

Martin Fourcade archi-domine le classement général de la coupe du Monde après seulement cinq étapes © Radio France - Biathlonworld.com

Une fin de saison tronquée ?

Après l'étape d'Antholz-Antheselva, deux week-ends de repos puis place aux championnats du monde à Hochfilzen en Autriche. C'est après que le calendrier de Martin Fourcade pourrait être bouleversé. "Je verrai en ce qui concerne les dernières étapes si le classement général de la coupe du Monde est déjà joué, confie le natif de Céret dans les Pyrénnées-Orientales. Mais pour l'instant j'ai envie de faire toutes les étapes." Si on le voit difficilement faire l'impasse sur l'étape de Pyeongchang en Corée du Sud où auront lieu les prochains Jeux olympiques de 2018, Fourcade pourrait toutefois faire une croix sur les voyages à Kontiolahti en Finlande et Oslo en Norvège, soit les deux dernières manches de la Coupe du monde.