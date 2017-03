Biathlon : Martin Fourcade s'impose sur la poursuite de PyeongChang et égale le record de Bjoerndalen

Et de douze ! Martin Fourcade s'est imposé samedi sur la poursuite de PyeongChang en Coupe du Monde de biathlon. Il égale le record du nombre de victoires en une saison détenu par Ole Einar Bjoerndalen.

Parti en troisième position sur la poursuite de PyeongChang, prochain lieu des Jeux Olympiques 2018, le biathlète français Martin Fourcade s'est imposé avec la manière. Au lendemain de son gros globe de cristal, le Tricolore a été beaucoup trop fort en Corée du Sud et remporte son douzième succès de la saison. Il égale ainsi le record du Norvégien Ole Einar Bjoerndalen.

Malgré ses 45 secondes de retard au départ de la poursuite, Martin Fourcade a été impeccable sur le pas de tir et a facilement repris les deux biathlètes qui le précédaient. L'Américain Bailey d'abord, avant Eberhard, l'Autrichien. Sorti en tête après le deuxième tir couché, le Français n'a jamais laissé la moindre chance à ses concurrents. Le trio autrichien composé de Eberhard, Eder et Landertinger aura longtemps résisté mais c'est bien le Russe Shipulin qui a fini sur la deuxième marche du podium, loin, trop loin du Français qui, cette année, aura véritablement éclaboussé de sa classe le biathlon mondial. Les autres Tricolores réalisent aussi de belles performances : Simon Desthieux fait son meilleur résultat de la saison (6e), l'Isérois Jean-Guillaume Beatrix est 11e et Simon Fourcade 16e. Les Français ont rendez-vous dimanche avec le relais.

He does it again, even winning the 6th globe didn't stop the hunger for victory @martinfkde #PYC17 pic.twitter.com/jgSeSEYV1J