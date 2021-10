Biathlon Summer Tour à Arçon : les spectateurs fous de joie de retrouver les athlètes et les épreuves

Après une très belle étape aux Plans d’Hotonnes dans l'Ain, le Biathlon Summer Tour était à Arçon dans le Haut-Doubs ce week-end pour la dernière grande compétition avant l’hiver. La deuxième étape du Biathlon Summer Tour marque traditionnellement la dernière ligne droite avant le début de la saison hivernale.

Le Jurassien Quentin Fillon Maillet a remporté la poursuite hommes ce dimanche 17 octobre, largement en tête devant Emilien Jacquelin et Fabien Claude. Anaïs Chevalier-Bouchet, elle, conserve son titre de championne de France d’été de la poursuite, avec une avance de plus de 30 secondes sur la Jurassienne Anaïs Bescond.

Après des épreuves à huis-clos l’an dernier, le stade Florence Baverel d’Arçon a vibré comme jamais avec ses milliers de spectateurs. Le public était fou de joie de retrouver la compétition sur ski à roulettes

"Ça nous avait énormément manqué"

Musique, buvette et soleil étaient au rendez-vous. Après une année sans compétition, Fabien, un habitant de Charmauvillers, était impatient de revenir. "L'ambiance est top, les stars du biathlon français sont là, c'est super sympa, s'enthousiasme-t-il. On est contents de pouvoir revenir, ça nous avait énormément manqué".

Christophe, lui, a fait la route depuis les Vosges pour voir la compétition et ne regrette pas le trajet. "C'est un course familiale et les athlètes sont accessibles, c'est important je trouve", raconte-t-il.

Les spectateurs étaient nombreux à encourager les athlètes © Radio France - Justine Claux

Au stade, il a y a aussi les fidèles du rendez-vous doubiste qui viennent spécialement pour soutenir les champions français. Carine en fait partie. Cette Montperreusienne fait le déplacement tous les ans pour ses favoris. "Ce sont souvent les mêmes : Anaïs Bescond pour les filles et Quentin Fillon Maillet pour les hommes. Sans oublier les autres, c'est une belle fête", assure Carine.

Mais la plus grande fan de biathlon ici est sûrement la petite Laly, 11 ans. Cette petite fille rêve de devenir biathlète quand elle sera plus grande. "J'aime bien comment ils skient et le suspens qu'il y a avec le tir", confie Laly, en admettant tout de même hésiter encore un peu avec le saut à ski.