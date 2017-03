Biathlon : Martin Fourcade assuré de remporter sa sixième coupe du monde

Troisième du sprint de l'étape de Pyeongchang (Corée du Sud), Martin Fourcade remporte grâce à ce résultat le gros globe, qui récompense le vainqueur du classement général de la Coupe du Monde. Il s'agit de son sixième consécutif : un record.

Et de six ! Sixième gros globe consécutif pour Martin Fourcade en biathlon. Ce trophée récompense le vainqueur de la coupe du Monde de biathlon, et le glouton Français le rafle, six courses avant la fin de la saison. Par la même occasion il s'offre un record, car si Ole Einar Bjørndalen a lui aussi six globes, il n'a pas réussi à les remporter consécutivement, au contraire du Français.

Un autre record en vue

Martin Fourcade l'emporte, et si ce n'était qu'une question de jours avant que ce titre ne lui revienne, il était ravi à la fin de sa course. "Je suis très heureux, c'était l'objectif de la saison, et là ça arrive sur ce circuit qui accueillera les prochains Jeux Olympiques (l'an prochain), c'est une première grosse émotion ici, et j'espère pas la dernière".

Martin Fourcade après sa course au micro de l'Equipe 21. Partager le son sur : Copier

Grâce à cette troisième place, le Français se place aussi correctement en vue de la poursuite de samedi. Il vise une douzième victoire cette saison, un autre record qu'il partagerait alors avec Ole Einar Bjørndalen. Mais il faudra rattraper Julian Eberhard, large vainqueur ce vendredi. L'Autrichien a sorti un sans faute, contrairement à Martin Fourcade, coupable de deux échecs au tir, mais qui grâce à son temps en ski (le meilleur), a réussi à se hisser sur le podium.

Fichue dernière balle ! @martinfkde 5e à 17 secondes à la sortie du pas de tir. #lequipeBIATHLON pic.twitter.com/qxhWgbgNvj — la chaine L'ÉQUIPE (@lachainelequipe) March 3, 2017

Les autres Français placés

Parmi les autres Tricolores, Simon Desthieux signe un bon résultat avec une 11e place, et Jean-Guillaume Béatrix accroche le top 20 avec (17e). Le frère du héros du jour, Simon Fourcade, se place 21e, et Quentin Fillon-Maillet, maladroit au tir, termine 32e.

Sur le podium à Pyeongchang, de gauche à droite : Lowell Baily (argent), Julian Eberhard (or) et Martin Fourcade (bronze) © AFP - Ramil Sitdikov/Sputnik