Biathlon : une victoire et un record pour Martin Fourcade

Le biathlète français Martin Fourcade a remporté ce samedi la poursuite à Pyeongchang, en Corée du Sud. Il compte désormais 12 victoires en Coupe du monde en une saison, et rejoint ainsi la légende du biathlon, le Norvégien Ole Einar Bjoerndalen.

Et de 12 ! Le biathlète Martin Fourcade a remporté ce samedi sa 12e victoire en Coupe du monde en une saison, en décrochant l'or pour la poursuite, devant le Russe Anton Shipulin et l'Autrichien Julian Eberhard, à Pyeongchang, en Corée du Sud. Il rejoint atteint un record, et rejoint le Norvégien Ole Einar Bjoerndalen, qui avait remporté 12 victoires lors de la saison 2004-2005.

Vendredi, Martin Fourcade a remporté sa sixième Coupe du Monde.