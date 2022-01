Blessé au genou, le marcheur mayennais Gabriel Bordier déclare forfait pour la Coupe du monde

Lors de sa dernière compétition en octobre 2021, Gabriel Bordier avait brillé mais il était pourtant blessé. Touché au genou, le Berthevinois avait conservé, à Laval, son titre de champion de France de marche, sur 20 kilomètres. Trois mois plus tard, la douleur est toujours présente et l'athlète mayennais se voit dans l'obligation de retarder son début de saison. Gabriel Bordier a annoncé qu'il ne participera pas au premier rendez-vous mondial de la saison, à savoir le championnat du monde de marche athlétique par équipes, les 4 et 5 mars à Mascate dans le sultanat d'Oman : "cette blessure m'oblige à être patient avant de remettre un dossard mais comptez sur moi pour revenir au meilleur de ma forme" a expliqué Gabriel Bordier sur les réseaux sociaux.

Celui qui a participé à l'épreuve du 20 km aux Jeux Olympiques de Tokyo l'été dernier espère pouvoir reprendre la compétition au mois d'avril afin de préparer les grandes échéances de cet été.