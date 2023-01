BMX Indoor de Tours fait carton plein après quatre ans d'absence

Une compétition qui se déroule tous les deux ans, mais le BMX Indoor de Tours n'avait pas pu avoir lieu en 2021 à cause de la pandémie. Mais cette fois-ci, c'était la bonne. Plus de 1 400 coureurs, 5 000 spectateurs et 800 bénévoles étaient présents au palais des expositions de Tours.

Les gradins du palais des expositions étaient plein et ils étaient nombreux devant les grilles pour voir la piste de plus près. Le BMX Indoor de Tours a attiré de nombreux amateurs, mais aussi des curieux, venus découvrir la discipline.

Un parcours très rapide

Les coureurs en BMX -un vélo avec un seul frein et une selle très basse- parcourait cette piste de 300 mètres en quelques 30 secondes en passant sur des bosses et tournant dans des virages en épingles. Munis d'un casque de moto, les précautions étaient prises pour cette course qui a vu plusieurs coureurs chuter sur la piste. Ils venaient de partout en France, mais aussi d'Europe.

Une discipline présente aux Jeux Olympiques depuis 2008. Paris 2024 est donc dans la tête des coureurs, d'autant plus que les résultats ce week-end de course était comptabilisé pour les qualifications aux JO.

Avec au moins 5 000 visiteurs et presque 1 500 visiteurs, le retour du BMX Indoor de Tours était une réussite.