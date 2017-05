BNP Paribas Primrose : une finale Darcis - Dutra Silva

Le Belge, tête de série numéro un du tournoi international de Bordeaux, affrontera dimanche le Brésilien, tenant du titre et donc encore en course pour le doublé.

Licencié à la Villa Primrose, Steve Darcis connaît par coeur la terre battue bordelaise. Mais il n'a jamais remporté le tournoi.

50ème à l'ATP, le Belge enchaîne les tours et les bonnes performances depuis le début de la semaine. Samedi, il est venu à bout, en trois sets (5-7/6-1/7-6) et non sans mal, de son compatriote et ami Arthur De Greef, lui aussi licencié à Bordeaux et qui l'avait privé de victoire l'an dernier sur le Challenger de Liberec en République Tchèque.

Neuf victoires de rang

Mais pour devenir le premier joueur de la Villa Primrose à inscrire son nom au palmarès, Steve Darcis va devoir se débarrasser d'un joueur qui se sent aussi comme chez lui à Bordeaux.

Rogerio Dutra Silva reste sur neuf victoires d'affilée à Primrose où seul le Suédois Elias Ymer a réussi à lui prendre un set l'an dernier en demi-finale.

Samedi, le Brésilien, 84ème joueur mondial, a mis fin au rêve du jeune Nîmois Benjamin Bonzi, issu des qualifications. Le tenant du titre s'est imposé 6-2/7-6 et il est bien décidé à conserver sa couronne. Ce serait son troisième titre cette année en challenger après Panama City et Santiago.