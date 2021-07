Bœuf de Kobé, tests covid : Manon Hostens raconte le Japon avant ses premières épreuves Olympiques

Le 2 août, il faudra se lever tôt pour regarder l'entrée de Manon Hostens aux Jeux Olympiques de Tokyo. La kayakiste périgourdine entame la compétition avec les séries K2 (kayak à deux), à 3 heures 50 du matin. Enfin, pourrait-on dire. Parce que depuis deux semaines, Manon Hostens est déjà au Japon, mais à 500 km de Tokyo et du village olympique. L'équipe française de kayak est en stage de préparation intensive à Komatsu, sur la côte nord du pays, face à la mer du Japon.

Bœuf de Kobé et tests de dépistage

La cérémonie d'ouverture, Manon Hostens l'a regardée comme nous : à la télé ! Depuis l'hôtel de l'équipe française de Kayak. Pas de balade, pas de tourisme, en deux semaines, elle n'a fait que s'entraîner : "Avec la bulle sanitaire, pas le droit de sortir", raconte-t-elle depuis sa chambre d'hôtel, après une journée d'entraînement : "Le bus nous prend à l'hôtel et nous dépose au pied du bassin d'entraînement. Mais la vue sur les montagnes est magnifique, ça dépayse. Les couchers de soleil depuis le balcon de l'hôtel sont aussi magnifiques".

L'isolement de la préparation, Manon Hostens le vit bien. Elle a joué aux cartes avec ses coéquipières, fait un stage de katana, le sabre japonais. Le cuistot de l'hôtel leur a fait goûter le célèbre bœuf de Kobé, "un régal". Le plus dur, ce sont les tests de dépistage très réguliers : "Tous les matins ! On crache dans un petit tube, c'est vraiment sympa, glamour... on adore ! Mais en plus c'est dur ! Parce qu'il faut un certain nombre de millilitres. Du coup dans le bus, au bout d'un moment plus personne ne parle parce que tout le monde est en train de faire des réserves de salive", rigole la kayakiste.

Six jours d'épreuves à partir de lundi

Depuis Komatsu, la kayakiste n'est pas encore tout à faire rentrée dans sa compétition. Elle regarde les performances des athlètes français à la télé, mais pas trop, pour ne pas trop se mettre de pression : "On sent vraiment l'énergie monter, mais on est encore loin du village olympique. C'est aussi le but de ce stage : ne pas se mettre trop tôt dans les Jeux qui sont très stressants. Le stage nous permet de se préserver".

Dès lundi, il va falloir envoyer, comme elle dit, "de la grosse navigation". Elle va enchaîner six jours d'épreuves, elle qui est qualifiée sur trois catégories : kayak individuel (K1), à deux (K2) avec sa partenaire de toujours Sarah Guyot, et à quatre (K4).