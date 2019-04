Bordeaux : après Jo-Wilfried Tsonga, Lucas Pouille, au tournoi BNP Paribas Primrose

Bordeaux, France

C'est une autre tête d'affiche du tennis tricolore qui s'annonce à la Villa Primerose de Bordeaux à partir du 29 avril et jusqu'au 5 mai. Lucas Pouille va participer au tournoi BNP Paribas Primrose. Agé de 25 ans, il est actuellement 32e mondial et entraîné par Loïc Courtois et Amélie Mauresmo. Il avait atteint le dernier carré de l’Open d’Australie, en janvier dernier.

Lucas Pouille sera tête de série n°1 devant Adrian Mannarino, et Jo-Wilfried Tsonga qui lui vient d'abandonner à Monte-Carlo et retrouver le top 100 mondial.