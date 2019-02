Bordeaux - La 5ème édition du marathon repoussée au 26 octobre

Bordeaux, France

Le report de la 5ème édition était pressentie depuis plusieurs jours. La décision a été prise ce jeudi matin après le refus de la préfecture de la région Nouvelle Aquitaine de maintenir l'organisation de l'épreuve le samedi 27 avril 2019 pour raisons de sécurité. Principale raison, la mobilisation des gilets jaunes chaque samedi, depuis le mois de novembre, et les violences qui viennent ternir les manifestations depuis quinze samedis.

D'un commun accord, Bordeaux Métropole et les villes concernées par le passage du Marathon (Talence, Pessac, Mérignac), le Stade Bordelais et le prestataire, la société Ironman, ont décidé le report du Marathon et du Semi-Marathon au samedi 26 octobre à 20h00. Le départ sera donné toujours de la place de la Bourse à Bordeaux.

Les organisateurs ont préféré le report de l'épreuve plutôt que l'annulation compte-tenu du nombre de participants déjà inscrits à ce jour. Près de 11 000 coureurs ont déjà réglé leur inscription. Le marathon de Bordeaux rassemble chaque année près de 20 000 personnes.

Pour Guillaume Louis, chargé de communication d'Iron Man, la décision a fait l'effet d'une "petite bombe".

"Le report pose énormément de problèmes évidemment," explique Guillaume Louis. "On est plusieurs à travailler à temps plein et en bénévolat pour ce marathon pour la date du 27 avril. Il y a énormément de dépenses qui ont déjà été faites. Surtout, bien sûr, il y a les 11 000 athlètes qui se sont enregistrés et qui se retrouvent à se préparer pour une nouvelle date en octobre, à sept mois de la course."

"Maintenant, il faut réparer les dégâts du mieux possible," ajoute-t-il. Un email va être envoyé à chaque coureur dans la journée, afin de les prévenir. La priorité désormais pour l'organisateur, c'est de contacter les athlètes pour savoir s'ils souhaitent conserver leur inscription ou non, et de procéder aux remboursements en conséquence.