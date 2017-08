Bordeaux : les inscriptions sont ouvertes pour le marathon

Si le marathon de Bordeaux n'aura lieu que le 24 mars 2018, il est déjà possible de s'y inscrire depuis ce mercredi. Les inscriptions pour le semi-marathon et le relais sont également ouvertes.

Ils étaient plus de 20 000 l'an dernier, combien seront-ils pour la quatrième édition ? Les marathoniens et semi-marathoniens peuvent s’inscrire à partir de ce mercredi pour être au départ le 24 mars prochain.[

Cliquez ici pour accéder à la plateforme d'inscription

Plusieurs gammes de prix sont mis en place, avantageant les premiers à se décider. Ainsi, ils vont de 65 à 86 euros et pour le marathon et de 40 à 54 euros pour le semi.

La gamme complète des tarifs. © Radio France - Capture d'écran marathon Bordeaux

Les participants du marathon et du semi-marathon partiront ensemble à 20h00, en face du Palais de la Bourse. Les deux courses traverseront ensuite les vignobles, le quartier de Saint-Genès et Pessac, et retourneront à travers le coeur historique de la ville, en passant par la Basilique Saint Michel. La ligne d'arrivée sera situé entre la Place de la Bourse et le Miroir d'Eau