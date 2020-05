Bordeaux : une école du sport s’installe en résidence au Matmut Atlantique

La date est symbolique. Cinq ans après son inauguration, le Matmut Atlantique annonce qu'il a été choisi par le groupe Galileo pour servir de cadre à l'ESG Sport Bordeaux.

Déjà présent dans le secteur artistique (cours Florent à Lormont), celui du web (Digital campus) ou encore de la pâtisserie (Institut Culinaire de France), il ouvre donc une 7ème école dans l'enceinte de Bordeaux-Lac.

"C'est un stade emblématique, explique le directeur de Galiléo Yvan Perrière. Et en tant que visiteur et spectateur, je me suis rendu compte que malheureusement les trois-quarts du temps le Matmut était vide. En tant que responsable d'un organisme de formation, je me suis dit que ce pouvait être intéressant de faire vivre un écosystème du sport dans une enceinte sportive. "

Lyon et Rennes intéressés

Un partenariat est noué avec SBA, l'exploitant du stade, partenariat appuyé par la ville et Bordeaux métropole. Et qui va donner naissance à une première en Europe. Pour une durée minimum de trois ans.

Un campus unique en Europe à Bordeaux-Lac - Vigouroux Perspective

"Ça existe déjà aux Etats-Unis. Moi je gère 2500 étudiants sur Bordeaux et j'essaie de regarder ce qui se fait de bien partout dans le monde. En voyageant aux Etats-Unis l'été dernier, je me suis rendu compte qu'il y avait une ferveur extraordinaire autour des stades. Ça va créer de l'émulation. J'ai déjà été contacté par d'autres clubs et d'autres stades (ndlr : Lyon et Rennes). Ça fait sens de mélanger des étudiants et un stade. C'est l'avenir du monde du sport."

Malgré la pandémie, Yvan Perrière assure que la rentrée se fera normalement en septembre. Les candidatures pour cette scolarité en alternance, dont les frais sont pris en charge par les entreprises, vont d'ailleurs bon train. Les classes sont déjà quasiment pleines