Bouches-du-Rhône : deux parieurs remportent chacun 103.720 euros dans les paris hippiques

L’année 2023 commence bien pour ces deux adeptes des paris hippiques dans les Bouches-du-Rhône. En ayant misé deux euros, ils ont chacun remporté la somme de 103.720 euros, vendredi dernier. Ils font partie des trois grands gagnants de ce Quinté +. L'un a fait valider son ticket dans un point de vente dans le 9è arrondissement de Marseille et l'autre à Tarascon.

ⓘ Publicité

Ce dernier est un homme de 65 ans, un client fidèle qui joue depuis plusieurs années. Il a remporté la mise grâce au "spot" qui est une machine qui calcule, via un algorithme, les combinaisons les plus probables et qui fournit une suite de chiffres. Selon PMU, un tiers des gros gains sont remportés via ce système.

Les Bouches-du-Rhône, une terre de champions

Ce n'est pas un hasard car le département regorge de talents pour les paris hippiques. L'an dernier, on compte pas moins de 12 grands gagnants dans les Bouches-du-Rhône, ceux qui ont remporté une somme qui dépasse 100.000 euros. Le record de 2022 s'élève à 375.318 euros remporté par un parieur d'Arles, là aussi avec une mise de 2 euros.