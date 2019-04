Bouchons, déviations, stationnement : tout savoir pour bien circuler au Mans pendant les 24 Heures Motos

Le Mans, France

Près de 80 000 spectateurs sont attendus au Mans à partir du jeudi 18 avril 2019 pour assister à la 42e édition des 24 Heures Motos sur le circuit, au sud de la ville. Plusieurs axes seront fermés avant, pendant et après la course, jusqu'à dimanche. Que vous veniez au circuit ou que vous cherchiez à l'éviter pour ne pas vous retrouver piégé dans les bouchons, voici tout ce qu'il faut savoir pour bien circuler au Mans ce week-end.

Jeudi matin et vendredi soir : des bouchons à prévoir à l'arrivée dans les campings

Les premiers spectateurs arrivent dès jeudi matin sur le site, au moment où beaucoup de Sarthois partent travailler : le conseil départemental recommande donc d'éviter le secteur RD139 - Boulevard des Italiens jeudi à l'heure de l'embauche, en contournant par la route de Tours. L'autre pic d'arrivée dans les campings est prévu vendredi soir, ça risque de bouchonner sur la RD92 dans le sens Ruaudin vers Arnage entre 20h00 et 23h00 ; un itinéraire bis par Mulsanne est prévu.

Pour l’accès aux parkings et aires d’accueil verts et bleus , accès par la sortie n°5 de la déviation sud-est du Mans (RD323) au niveau de la route de Tours.

Pour l'accès aux parkings et aires d'accueil rouge, accès par la sortie n°7 de la déviation sud-est du Mans (RD323) au niveau du Centre des expositions.

Si vous vous rendez sur le circuit ou dans les campings, prévoyez suffisamment de marge pour passer les contrôles de sécurité.

Un plan de circulation spécifique de vendredi matin à dimanche en fin d'après-midi

Le plan de circulation des 24 Heures Motos est activé du vendredi 19 avril 8h00 au dimanche 21 avril vers 18h00. Il comprend des fermetures de route, des passages de certains axes à sens unique et des déviations (voir le plan en bas de l'article).

Le boulevard des Italiens (RD139), qui passe notamment devant le musée des 24 heures est privatisé et réservé à l’accueil des spectateurs. La route sera coupée à partir de la rue du Panorama, environ 400 mètres avant le musée lorsque l'on vient du Mans, et jusqu'au giratoire du Fresne, carrefour avec la route de Ruaudin (RD92). Une déviation est mise en place pour les automobilistes qui circulent de Laigné-en-Belin, vers Le Mans.

Une portion de la départementale 92, qui relie Arnage et Ruaudin, sera exceptionnellement en sens unique et limitée à 70km/h. Les automobilistes qui roulent en direction de Ruaudin devront suivre une déviation qui passera par les axes RD139, RD140 et RD140TER. Ils contourneront donc le golf des 24 heures pour aller vers l'est.

Outre la RD92, la vitesse maximale autorisée est abaissée à 70 km/h sur la déviation sud-est (RD323) entre l’aérodrome et le Tertre rouge, ainsi que sur la ligne droite des Hunaudières (RD338) entre le Tertre rouge et la ZAC du Cormier.

Les autoroutes gratuites pour les motards

Pour encourager les motards qui se rendent au Mans à prendre l'autoroute, le péage est gratuit du vendredi 19 avril à 10 heures au lundi 22 avril à 10 heures sur les portions suivantes :

A11 : entre le péage de Saint-Arnoult et Le Mans, entre Angers et Le Mans, et entre Angers et Nantes

A28 : entre Saint-Christophe-sur-le-Nais et Le Mans, et entre Alençon et Le Mans

A81 : entre Le Mans et La Gravelle (Vitré)

A85 : entre Angers et Restigné

La gratuité est valable pour les motos, side-cars, trikes et quads ; la voie la plus à droite leur est réservée aux principales barrières de péage.

Le plan des principales restrictions de circulation