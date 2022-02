Boulazac : de nombreux Périgourdins mobilisés pour les championnats de France de badminton

De nombreux bénévoles et spectateurs sont venus des 21 clubs du département pour assister à ces championnats de France de badminton ou aider à l'organisation. Une réflexion sur une nouvelle structure pour développer le potentiel des jeunes périgourdins est à l'étude dans la région.

Depuis jeudi, le parquet du Palio de Boulazac a laissé la place à trois terrains de badminton pour accueillir les championnats de France de badminton. Une première pour ce sport de raquettes dans le département. Mais pas de Périgourdins engagés dans la compétition.

De nombreux bénévoles venus des 21 clubs de Dordogne

En coulisse, ils sont nombreux à être venus des clubs des quatre coins du département. De Sarlat, Razac-sur-L'Isle ou encore Notre-Dame-de-Sanilhac. Oliver vient lui de Bergerac. "J'y suis depuis mardi pour l'installation des tapis, des filets. Aujourd'hui je suis spectateur. C'est une chance de voir les meilleurs joueurs de France à domicile ou presque. C'est passionnant."

Le badminton, c'est 1020 licenciés dans le département. Mais pas encore de joueurs au plus haut niveau. Pour le président de la Fédération française de badminton Yohan Penel, cet évènement sera fondateur pour l'avenir. "On sait que les jeunes ont besoin de s'identifier à des grand champions ou grandes championnes." Il ajoute que "des projets sont en réflexion" pour mettre à des jeunes périgourdins d'avoir "une structure plus proche que celle de Talence (ndlr. en Gironde) pour exprimer leur potentiel"

Du badminton en entreprise ?

Ces championnats de France ont aussi été l'occasion pour Yohan Penel de sensibiliser sur la pratique de ce sport en entreprise. Une rencontre a été organisée avec le Service de santé au travail de Dordogne. Xavier Cajot, président du Comité départemental de badminton (Cobad 24) et organisateur de la compétition espère convaincre plusieurs entreprises du département de tenter l'expérience dans les prochains mois.