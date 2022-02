Bourg-de-Péage : le club de hand en crise et endetté

Le Bourg-de-Péage Drôme Handball est en crise. Crise financière et crise de management. Il manque près de 400 à 450 mille euros dans les caisses et la ville qui subventionne l'association a demandé un audit financier à l'automne dernier sur la période 2019/2020. Les conclusions de cet audit ont étés dévoilées ce mercredi 2 février à l'Hôtel de Ville en présence du nouveau bureau de l'association.

La maire Nathalie Niéson tient à signaler que le cabinet KPMG chargé de l'audit n'a pas pu avoir accès à toutes les pièces comptables nécessaires. Ce qui semble révéler selon elle une forme "d'amateurisme" dans la gestion du club à cette période : "Il y a eu de grandes fragilités administratives et financières à cette époque, et objectivement une vraie difficulté à pouvoir accéder aux pièces comptables. Les justificatifs dont avait besoin le cabinet KPMG pour pouvoir réaliser l'audit facilement, soit ils n'existaient pas, soit ils n'étaient pas accessibles, et certains responsables n'ont pas répondu aux demandes. Ce qui fait que nous avons une vue partielle de la situation".

Elle rappelle qu'elle a lancé cet audit à l'automne lorsque l'ancien président de l'association a révélé qu'il ne pouvait pas présenter les comptes et qu'il souhaitait cesser ses fonctions.

La mairie ayant subventionné à hauteur de 85 mille euros l'association, il était nécessaire de vérifier ce que cet argent public était devenu. D'où la volonté de l'audit financier. Mais cet audit ne concerne que l'association. Or il y a depuis décembre 2019 deux structures différentes dans le club. Pour schématiser, on retrouve l'association qui gère la formation des jeunes et les 300 licenciés et une SAS (société sportive privée) créée spécialement pour gérer l'équipe pro depuis décembre 2019. La mairie n'a aucun lien avec la SAS et donc aucune information sur ses comptes.

Convention rompue

Ce qui est certain en revanche, c'est que ces deux entités distinctes sont censées travailler main dans la main. Mais depuis septembre, elles se déchirent et depuis janvier tout lien est rompu. La nouvelle présidente de l'association Cathy Carvalho explique : " il y avait une convention de gestion entre l'association et la SAS, elle devait être validée par la préfecture. Elle ne l'a jamais vraiment été". Et les comptes des deux structures semblent avoir parfois été un peu "confondus". La nouvelle présidente détaille : "certaines charges ont été supportées par l'association" alors qu'elles auraient dû être payées par la société privée. Les salaires des joueuses pro par exemple : cet argent aurait été pris dans les comptes de l'association à tort. Pour Cathy Carvalho, la SAS devrait ainsi 317 mille euros à l'association.

Pourquoi les choses se sont elles passées ainsi ? Pourquoi ce mélange des genre dans les comptabilités ? Pourquoi la SAS n'a pas payé les charges qui lui incombaient ? Pourquoi un tel déficit ? Le nouveau bureau de l'association n'arrive à obtenir aucune réponse.

Justement, ça a été le gros souci en arrivant, nous, on a demandé des explications, on a demandé des documents, on a voulu faire la lumière là dessus et on ne nous a jamais répondu. - Cathy Carvalho la présidente de l'association

La jeune femme reprend : "Est-ce que le club a vécu au dessus de ses moyens jusque là ? Certainement, c'est tout ce que je peux vous dire là dessus. Et c'est ce qui explique pourquoi _aujourd'hui, on est dans le conflit._"

La nouvelle présidente de l'association et la maire de Bourg-de Péage ont présenté un résumé des conclusions de l'audit financier qui révéle un risque de mauvaise gestion entre 2019 et 2020 © Radio France - Nathalie de Keyzer

Depuis le premier janvier, la nouvelle présidente de l'association à rompu la convention de gestion avec la SAS. "On reprend complétement en main la gestion de l'équipe pro". Il va aussi falloir trouver de nouveaux mécènes pour boucler le budget puisque la SAS ne donne aucune nouvelle.

Le budget du club pour cette année est de 2,4 millions d'euros. Si les finances ne sont pas assainies rapidement, le gendarme financier de la fédération de hand pourrait imposer au club drômois une relégation. Une épreuve dont personne n'a envie à Bourg-de-Péage "mais s'il faut en passer par là pour assainir les choses on le fera" assure Cathy Carvalho la mort dans l'âme.

On va continuer à accompagner

Nathalie Niéson, elle, promet que la ville fera le maximum pour soutenir l'association et le club mais pas à n'importe quelles conditions : " L'équipe première, nous sommes les premiers à en être très fiers, à les soutenir et à nous émerveiller du résultat qu'elles ont sur le terrain. Pour autant, l'association Bourg de Péage Drôme HandBall, ce sont aussi les 300 licenciés. C'est un club sportif de Bourg de Péage, donc nous allons continuer à travailler avec cette association, avec la nouvelle gouvernance, la nouvelle présidente, le nouveau bureau et toute la question sera : dans quelle mesure? dans quel cadre? Nous allons pouvoir continuer à les accompagner, si possible pour soutenir l'équipe première."

"Mais la Ville ne sera qu'en accompagnement sur l'aspect financier professionnel. Il faut absolument retrouver une situation financière saine. Il faut retrouver potentiellement de nouveaux partenaires, une nouvelle dynamique et nous, nous continuerons à aider le club à cette condition et on mettra le curseur là où nous devons le mettre en fonction de la convention d'objectifs que l'on signera et du rapport de confiance que nous avons avec eux."

Contacté par la rédaction de France Bleu Drôme Ardèche , le président de la SAS n'a pas répondu.

Les mauvaises nouvelles arrivant rarement seules, les handballeuses de Bourg-de-Péage ont perdu leur premier match de la saison à domicile mercredi soir. Les drômoises ont été battus 34/30 par Nantes.