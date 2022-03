Bourg-de-Péage : le club de hand sauvé sur le fil

Le club de Hand de Bourg-de-Péage sauvé sur le fil ! Un investisseur est arrivé ce mardi pour permettre aux joueuses de LFH de terminer la saison. La fin avait pourtant été annoncé aux joueuses lundi à cause du déficit financier de la SAS qui gère l'aspect professionnel du club. Un déficit d'environ 600 mille euros et le risque de dépôt de bilan imminent. Il n'y avait plus d'argent pour payer les salaires des joueuses et les déplacements de l'équipe. La saison aurait donc du s'arrêter dans les jours à venir pour raisons financières.

Bon résultats sportifs

L'annonce a été faite aux joueuses et à certains partenaires du club lundi soir que c'était la fin de l'équipe pro. Pourtant au plan sportif, les "Abeilles" font le maximum. Elles sont 7-éme au classement de LFH alors qu'elles ont écopé d'un retrait de 9 points le mois dernier pour raisons financières. Le club n'a pas transmis à temps les documents comptables au gendarme financier de la fédération.

Un investisseur de dernière minute

Mais ce mardi coup de théâtre, "un amoureux du hand" est venu à Bourg-de-Péage ... pour investir. Une somme non précisée pour l'instant, mais sans doute autour de 100 mille euros. En tout cas suffisamment pour terminer la saison 2021/2022. Le déplacement à Brest samedi peut donc se faire plus sereinement. Ca aussi, les joueuses l'ont appris lors d'une réunion qui s'est tenue ce mardi en fin d'après-midi. Le club doit communiquer officiellement à propos de cet investisseur dans la journée de mercredi.