Bourg-lès-Valence : David Douillet invité d'honneur du semi-marathon le 5 avril

Bourg-lès-Valence, France

David Douillet sera à Bourg-lès-Valence le 5 avril prochain.

Après Djibril Cissé l'an dernier, c'est l'ancien champion olympique et ex-ministre des Sports David Douillet qui est cette année le parrain du semi-marathon de Bourg-lès-Valence qui se tiendra le 5 avril prochain. Ce sera la 13ème édition de la course bourcaine. Trois parcours au choix pour les participants : un semi-marathon de 21km , une course de 10 km et une autre de 5km.