Bourges : le champion olympique, Alain Bernard parraine le meeting de natation

Bourges, France

470 nageurs sont attendus vendredi, samedi et dimanche. Les meilleurs pourront décrocher une qualification pour les championnats de France. Bourges n'avait plus connu de réunion d'un tel niveau depuis plus de 15 ans. Mais depuis deux ans et l'arrivée d'un nouveau président, l'Aquatic Club de Bourges a retrouvé une nouvelle dynamique. En septembre dernier, le club a même obtenu le label "CAF", "Centre d'Accession et de Formation", de quoi attirer les meilleurs nageurs régionaux. Guy Hetton, président du club, compte bien profiter de la venue d'Alain Bernard pour lui faire une proposition... tout à fait honnête : " Je vais lui présenter l'idée de parrainer notre CAF. Sa venue est vraiment très importante pour nous, afin de faire rayonner l'Aquatic Club au delà du département, d'autant que depuis deux ans nous avons lancé un vrai projet pour le club et que cela porte ses fruits."

Christophe Cleuziou, directeur technique et Guy Hetton, président de l'Aquatic Club de Bourges © Radio France - Michel Benoit

L'Aquatic Club de Bourges veut compter davantage à l'avenir et ce label y contribue : " Du coup, on est visible au niveau national puisque maintenant on est présent sur le site fédéral et ça ouvre quelques portes d'un point de vue financier aussi, argumente Christophe Cleuziou directeur technique de l'aquatic club de Bourges. Autre conséquence, on a eu plus candidatures pour rejoindre le centre de formation. Non seulement, en termes de nombre puisque vingt-cinq jeunes ont postulé , mais aussi en termes de qualité puisqu'il y en a qu'on ne prend pas cette année, alors qu'on les aurait acceptés les cinq ou six dernières années." Plus de 80 bénévoles sont mobilisés pour ce meeting en bassin extérieur de 50 mètres. Bourges n'a pas les installations pour rivaliser avec Chartres, mais ce meeting national vise aussi à créer une certaine émulation chez les nageurs berruyers : " J'espère qu'il vont élever leur niveau, on joue chez nous avec des concurrents d'un super niveau." Entrée gratuite. Une tribune de 100 places a été installée pour le public.