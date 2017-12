Bourges : Lucas Mazur, premier champion du monde élite pour le CREPS Centre Val de Loire

Il n'a que 20 ans et compte déjà quatre titres de champion d'Europe et un titre de champion du monde de badminton : Lucas Mazur a été célébré ce mercredi au Creps de Bourges. Lucas Mazur a été sacré champion du monde de parabadminton en Corée du Sud il y a quinze jours.

C'est au Creps de Bourges que ce tourangeau de naissance s'entraine depuis un an et demi. Ce titre de champion du monde constitue une belle revanche sur la vie pour ce jeune homme victime d'une déformation de la cheville suite à un accident vasculaire cérébral quand il était tout petit. Il n'avait que trois ans. Aujourd'hui Lucas Mazur savoure : " C'est une belle leçon pour prouver à tous, qu'à force de travail, de volonté et grâce à un très bon entourage, on peut y arriver. L'objectif, c'est un nouveau titre mondial dans deux ans en Suisse."

Notez la présence de la maman de Lucas, Marie Mazur (2eme en partant de la gauche) et son entraineure, juste à côté, Sandrine Bernard. © Radio France - Michel Benoit

Cet AVC n'empêche pas ce grand gaillard de plus d'un mètre quatre-vingt-dix aujourd'hui de s'essayer au rugby, mais c'est le badminton qui le captive au collège. Un sport où il se donne à fond malgré les séquelles. Sa maman, Marie Mazur se rappelle des efforts qu'il a fallu à son fils pour en arriver là : "Il était droitier, il a été obligé de devenir gaucher, il a fallu qu'il retravaille son champs de vision, son équilibre, ses appuis. Tout cela grâce à de la rééducation psychosensorielle et psychomotrice. Lucas doit suivre à vie des séances de kiné pour assouplir ses muscles. Il a un courage et une volonté formidables."

De g à d : Philippe Limousin (DTN), Sandrine Bernard (entraineure), Florent Gaillard (président de la ligue du Centre), Lucas Mazur, et Djamel Cheik (directeur du Creps de Bourges) © Radio France - Michel Benoit

Un titre de champion du monde après seulement cinq ans de pratique. Le premier titre de champion du monde élite pour le Creps de Bourges qui devient la référence en France pour le parabadminton. Son directeur Djamel Cheik n'en est pas peu fier : "On est une jeune structure, le dernier des CREPS nés en France, et ça fait plaisir de voir les premiers gros résultats arriver. On avait déjà des champions du monde chez les jeunes mais pas en élite. Ce titre récompense aussi les moyens que l'on met en oeuvre ici pour le badminton. Lucas est vraiment un bon gamin, apprécié par tous, humble et mature. Il devrait encore faire de grandes choses." Lucas Mazur prépare en parallèle un DUT Gestion des Entreprises et des Administrations à l'IUT de Bourges : des journées bien remplies.