Bourges : Signatech Alpine fait le grand saut

Signatech Alpine s'alignait jusqu'à cette année en LMP2 avec trois victoires aux 24H du Mans et deux titres de champion du monde. Alpine devenant la marque de Renault en compétition (également en F1), les ambitions et les moyens sont revus à la hausse pour Signatech.

Philippe Sinault, créateur et directeur général de l'écurie Signatech Alpine, à Bourges © Radio France - Michel Benoit

Le rêve devient réalité pour Signatech. La nouvelle Alpine version LMP1 sera présentée d'ici la fin de l'année avec un package châssis moteur qui existe déjà et qu'il faudra adapter. Philippe Sinault, créateur et directeur général de Signatech capitalisera aussi sur l'expérience engrangée depuis huit ans en LMP2 : " Les châssis, que ce soit du LMP2 ou LMP1, c'est du châssis Oreca et ils sont assez voisins. Il y a des solutions techniques qui sont également assez voisines. On ne sera par conséquent pas trop dépaysés. Il y a une connaissance de l'environnement technique que l'on a déjà au travers du LMP2."

La version dopée de l'Alpine fabriquée à Dieppe, est réalisée dans les ateliers de Bourges © Radio France - Michel Benoit

Le budget de l'écurie berruyère bénéficiera d'une rallonge de 35 % et l'équipe passera de 23 personnes à une trentaine. Evidemment les moyens ne seront pas les mêmes que le géant Toyota, le maître en endurance : " C'est David contre Goliath, c'est certain, mais c'est aussi l'histoire d'Alpine et c'est en cela que le défi est intéressant. On veut saisir cette opportunité et prouver que le mot d'ordre qui était la frugalité ingénieuse qu'avait Mr Rédélé quand il a créé la marque Alpine, est toujours de mise." L'écurie Berruyère est pour l'instant 2eme au championnat du monde, en LMP2 et tentera de décrocher une nouvelle victoire aux 24 heures du Mans ce weekend.