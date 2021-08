Bourgogne : le championnat de France de wingsuit espère passer entre les gouttes

Après la Coupe de France en 2020, le championnat de France de wingsuit s'installe au dessus de Chalon sur Saône entre le 6 et le 8 août 2021. Une discipline extrême, qui attire de plus en plus. En espérant que la pluie ne s'invite pas pour perturber la compétition.

Un spectacle ébouriffant prévu dans le ciel de Bourgogne au dessus de Chalon sur Saône à partir du vendredi 6 août 2021 et jusqu'à dimanche. Après la Coupe de France en septembre 2020, la 1ère édition des championnats de France de wingsuit est organisée ce weekend, par le club Parachutisme 71 et la Fédération française de parachutisme. La "Wingsuit", c'est cette combinaison qui permet aux sauteurs en parachute de planer en l'air et de faire des figures quelques minutes. Une discipline réservée à l'élite des quelques 15.000 licenciés parachutistes en France, puisqu'il faut au minimum 150 sauts - et une formation - pour pratiquer.

Guillaume Poissonnier, qui concourt ce weekend, raconte ce que l'on ressent pendant un saut Copier

Déroulé de la compétition (si la météo est clémente)

Vendredi 6 août : - 8 heures : briefing - 10 heures : début de la compétition - Fin de la journée de compétition à la nuit aéronautique, si la météo ne nous permet pas de stopper plus tôt, qu’un retard sur le nombre de sauts est à déplorer ou que la météo des jours suivants est mauvaise.

Samedi 7 août : - 8 heures : reprise de la compétition - Fin de la journée de compétition à la nuit aéronautique, si la météo ne nous permet pas de stopper plus tôt, qu’un retard sur le nombre de sauts est à déplorer ou que la météo des jours suivants est mauvaise.

Dimanche 8 août : - 8 heures : reprise de la compétition - 14 heures : fin de la compétition - 15 heures : résultats et podiums

Evidemment, à moins d'avoir une très (très très très) bonne vue, difficile de voir ce qu'il se passe à des kilomètres de là dans le ciel. Des écrans sont donc installés au sol pour admirer le spectacle, filmé par un wingsuiter caméraman. C'est également grâce à ces vidéos que les performances sont évaluées.

Un sport difficilement compatible avec une mauvaise météo explique Yves-Marie Guillaud, président de la fédération française de parachutisme Copier

"Cet événement suivra les règles sanitaires en vigueur, et la présentation d’un pass sanitaire valide sera obligatoire", précisent les organisateurs. Si cette discipline vous intéresse, sachez que les championnats du monde ont lieu en même temps à Tanay - non pas Tanay en Côte-d'Or près de Mirebeau-sur-Bèze mais dans la ville de Tanay en Russie !

Encore plus impressionnant en vidéo !

