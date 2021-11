Boxe à l'Espace Mayenne : la star Jordy Weiss "El Gitano" sur le ring devant des milliers de spectateurs

Le boxeur mayennais Jordy Weiss retrouve le ring ce samedi soir à l'Espace Mayenne. Il va tenter de décrocher deux ceintures lors d'un seul et même combat. Jordy Weiss s'est préparé avec minutie pour ce rendez-vous face à un boxeur espagnol.

Pour reprendre une célèbre chanson de Claude Nougaro consacrée à la boxe, "quatre boules de cuir" vont "tourner dans la lumière" de l'Espace Mayenne ce samedi 27 novembre à l'occasion d'un grand gala, une première dans ce lieu.

En tête d'affiche, il y aura bien-sûr le Mayennais Jordy Weiss. Le boxeur de 28 ans est invaincu dans sa carrière professionnelle, 27 victoires en autant de combats. Celui que l'on surnomme El Gitano affrontera l'Espagnol Aitor Nieto pour la conquête de deux ceintures internationales. Jordy Weiss bien le connait bien pour l'avoir déjà affronté et battu en 2018 : "c'est un garçon très motivé mais je le suis encore plus que lui, ça fera un beau combat. Ce samedi, le public sera bien servi. C'est la chance de sa vie, il a tout à gagner et moi tout à perdre, il va faire le combat de sa vie je pense".

Le Mayennais Jordy Weiss et l'Espagnol Aitor Nieto (à gauche) entourent Stanislas Salmon, l'organisateur du gala de boxe. © Radio France - Gildas Menguy

Champion WBC Méditerranée en 2017 et champion de l'Union européenne en 2018, le boxeur mayennais n'a disputé qu'un seul combat depuis le début de la crise sanitaire. Jordy Weiss veut rattraper le temps perdu, surtout devant ses fans.