Boxe, athlétisme, cyclisme... 2021, une belle année de sport pour nos champions mayennais

Après une année 2020 perturbée par la crise sanitaire du coronavirus, l'année 2021 s'est déroulée à peu près normalement.

Il y a notamment eu les Jeux olympiques et paralympiques reportés d'une année à Tokyo au Japon. Avec plusieurs représentants mayennais.

Gabriel Bordier découvre les Jeux

Parmi eux, le marcheur Gabriel Bordier. Le Berthevinois termine 24e du 20 kilomètres. Une petite déception. Alors, l'interne en médecine préfère retenir un autre moment de la saison : "sportivement, je retiens la Coupe d'Europe au printemps en République Tchèque. J'y ai battu mon record personnel sur 20 km marche et je décroche une 6e place européenne. C'est quelque chose qui m'a marqué et qui m'a motivé à poursuivre ma saison et à m'entraîner pour les Jeux. C'est aussi un résultat qui va me motiver pour aller chercher de plus belles places encore dans les années à venir que ce soit au niveau européen ou mondial. Donc cette course est mon meilleur souvenir cette année."

à lire aussi Jeux Olympiques de Tokyo : une légère déception pour le Mayennais Gabriel Bordier sur le 20 km marche

François Pervis boucle la boucle

Fin août près de Tokyo, en pleine nuit heure française, le pistard François Pervis décroche le bronze sur l'épreuve du kilomètre en tandem avec Raphaël Beaugilet aux Jeux paralympiques : "je retiens surtout le moment où nous sommes sur le podium protocolaire. A cause du Covid, les officiels n'avaient pas le droit de toucher les médailles. Donc, j'ai pris la médaille de mon collègue sur le plateau et je l'ai mise autour du cou de Raphaël. Habituellement, ce sont les officiels qui font ça. Donc là, que ce soit moi qui puisse le récompenser de tous son travail réalisé depuis que l'on est ensemble et que lui ensuite me remette ma médaille, c'était très émouvant."

à lire aussi Jeux paralympiques : le Mayennais François Pervis décroche une médaille et rentre dans l'histoire des Jeux

Jordy Weiss reste invaincu

Une ambiance incroyable le 27 novembre dernier à Laval. Premier gala de boxe à Espace Mayenne. Le Lavallois Jordy Weiss affronte l'Espagnol Aitor Nieto. El Gitano s'impose et décroche deux ceintures mondiales. Cette 28e victoire pro restera longtemps gravée pour Jordi Weiss : "c'est la première fois que je boxe devant autant de monde. Et c'était incroyable. Le moment de l'entrée dans la salle était magnifique. J'ai savouré. Ces deux ceintures représentent toute ma vie. Je ne peux rien rêver de mieux. Un ptit gitan (sic) de Laval qui remplit une telle salle. C'est incroyable pour moi et je suis très fier".

à lire aussi Boxe : Jordy Weiss remporte deux ceintures mondiales dans un combat de titan

Clément Davy brille sur Paris-Roubaix

Première saison au plus haut niveau mondial pour Clément Davy (Groupama-FDJ). Le coureur cycliste de Fougerolles-du-Plessis a marqué les esprits lors de deux classiques mythiques : Milan San Remo, la course la plus longue de la saison et surtout Paris-Roubaix sur les pavés. 4e meilleur français, et un souvenir mémorable pour Clément Davy : "je n'ai pas connu de galères. J'ai pris du plaisir sur les pavés. Quand j'ai vu, au bout de 200 kilomètres, que j'étais toujours avec Van der Poel, van Aert, il y avait les caméras de la télé, j'étais très surpris. Je n'avais pas imaginé ça avant le départ. J'ai franchi un palier et maintenant, j'aimerais augmenter cette performance sur Paris-Roubaix, y retourner et rependre le plaisir que j'ai eu cette année."

à lire aussi Paris-Roubaix : le Mayennais Clément Davy termine quatrième meilleur français

Un vainqueur bleu-blanc-rouge sur les Boucles de la Mayenne

Toujours en cyclisme, la 46e édition des Boucles de la Mayenne s'est achevée par une victoire française au général. Celle du champion de France du moment, Arnaud Démare, le sprinteur de l'équipe des frères Madiot.