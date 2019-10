Les boxeurs français Estelle Mossely et Tony Yoka, médaillés lors des Jeux olympiques de Rio en 2016, se séparent. C'est la jeune femme qui l'a annoncé mardi 22 octobre sur les réseaux sociaux. Elle a aussi annoncé qu'elle attend son second enfant.

Boxe : Estelle Mossely et Tony Yoka se séparent, la jeune femme est enceinte de son second enfant

"Nous avons vécu le meilleur comme le pire", "notre histoire a été vraie et sincère" : la boxeuse Estelle Mossely, première française médaillée dans cette discipline aux Jeux olympiques, a annoncé mardi 22 octobre sa rupture avec Tony Yoka. Les deux boxeurs, médaillés aux Jeux de Rio en 2016, ont un enfant, né à l'été 2017. "De toute ma petite vie, plus la chute a été dure, plus la victoire a été belle. C'est certainement la chute la plus dure que j'ai connue alors je ne peux que penser qu'une fois passée ce sera magnifique", a expliqué la boxeuse, évoquant "une décision douloureuse".

Un second enfant pour le couple

Estelle Mossely a également annoncé qu'elle est enceinte de son second enfant avec Tony Yoka, "fruit d'une réelle volonté". La jeune femme a expliqué que le couple souhaitait apporter à son premier enfant "une expérience supplémentaire dans sa vie, celle d'être grand frère". "Je prie pour que l'être que j'ai dans mon ventre soit ma deuxième plus grande fierté", a expliqué Estelle Mossely depuis la République démocratique du Congo, le pays d'origine de son père où elle prend du recul. Elle a également assuré que sa préparation et ses objectifs sportifs "ne sont pas remis en cause" par cette grossesse. "Ils seront simplement aménagés."