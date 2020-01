A 20 ans, la Saint-Mauroise victoire Piteau est devenue au palais des sports d'Orléans, la plus jeune championne de l'hexagone en poids super-plumes. Les deux boxeuses ont été méritantes au cours des 8 rounds. Mais les juges ont finalement accordé le gain du combat à Victoire Piteau.

La Saint-Mauroise Victoire Piteau devient la plus jeune championne de France de boxe de l'histoire !

Châteauroux, Indre, France

Victoire Piteau se souviendra longtemps de ce samedi 25 Janvier 2020. A 20 ans, elle a décroché son premier titre professionnel face à la championne de France en titreb Nahed Kharchi (32 ans) de Nice, quintuple championne du Monde de kick-boxing !

Comme on pouvait le prévoir la décision des juges a été très serrée : (77-76, 77-75, 77-75). Ce combat a été très suivi au Queen's Berry avenue Marcel Lemoine à Châteauroux. Le papa de Victoire et son frère ont ouvert cet établissement début 2020. Pus de 70 passionnés de boxe et supporters de Victoire s'étaient donné rendez vous ce 25 janvier 2020, qui restera gravé dans leurs mémoires.

A 21h05 Victoire apparaît à l'écran ; les visages des deux boxeuses sont fermés. La concentration est extrême. Au Queen's Berry à Châteauroux l'ambiance est feutrée. il n'y a pas de cris de joie ou d'encouragements mais là aussi chez les observateurs la tension est palpable.

Sur l'écran la différence d'âge est de 12 ans entre les deux boxeuses © Radio France - Sylvain ROGIE

Les six rounds sont très serrés, Victoire a tendance a encaissé pour mieux répondre en fin de combat ce qui est souvent une stratégie payante.

Arold supporter de Victoire : " Etre championne de France à 20 ans, c'est top ! "

Les deux boxeuses se sont pratiquement rendues coups pour coup tant la décision des juges est serré à l'issue du combat © Radio France - Sylvain ROGIE

Arold connait Victoire Piteau depuis plus de quinze ans. Il a même vu boxer son papa Sébastien. Et c'est dans son bar qu'il a assité à cet événement : "Franchement, ça fait du bien quand il y a quelqu'un du coin qui gagne. J'ai failli versé une petite larme mais je peux vous assurer que je suis fier pour victoire son papa Sébastien pour toute sa famille. Etre championne de France à 20 ans c'est top."

Victoire Piteau est attendue avec son père tard dans la nuit à Châteauroux pour fêter ce premier titre de championne de France à 20 ans. Victoire avait arrêté provisoirement ses études pour se concentrer sur cette échéance. Là aussi, elle a marqué des points car cette décision a été payante. Elle va pouvoir savourer ce titre du haut de ses 20 ans avant de se fixer de nouveaux objectifs avec la Team Monaco Boxe et bien sur son papa Sébastien, qui est aussi son entraîneur de Victoire. Un papa aux anges, qui lui aussi a vécu une soirée qu'il n'est pas prêt d'oublier