Boxe : fin octobre, le Lavallois Jordy Weiss va disputer une demi-finale mondiale

Le boxeur du Stade Lavallois, Jordy Weiss, va disputer un troisième combat en onze mois. Ce sera le samedi 29 octobre 2022, une nouvelle fois à Espace Mayenne. Pour son trentième combat professionnel, El Gitano sera opposé à Meriton Karaxha. Cet Albanais de 30 ans qui réside en Belgique totalise 29 victoires en 38 combats. C'est un boxeur puissant selon Jordy Weiss : "c'est un boxeur très courageux qui boxe avec le cœur. il se fait surnommer Mister TNT donc c'est un combat qui promet d'être explosif !". Et le Lavallois prévient : "c'est un garçon assez prétentieux. Il a déjà annoncé qu'il allait me battre sur mes terres, m'infliger ma première défaite. Il est super confiant et a accepté ce combat facilement. Si lui pense ramener la ceinture dans son pays, moi je veux la garder en France. Le combat se gagne sur le ring pas sur les réseaux sociaux !".

A deux victoires d'un sacre mondial

Contrairement au combat du 17 juin dernier, il y aura une ceinture à décrocher au bout de ce combat du 29 octobre. Une ceinture intercontinentale IBO, soit une demi-finale mondiale puisque le vainqueur de ce match pourra prétendre combattre ensuite pour le titre mondial IBO. Une perspective incroyable pour Jordy Weiss : "c'est une fédération prestigieuse avec de grands champions comme Anthony Joshua (Britannique), Canelo Alvarez (Mexicain), Gennady Golovkin (Kazakh). Donc, j'ai du mal à croire que j'en suis arrivé là. Je suis maintenant aux portes d'un championnat du monde. Je me donne les moyens pour décrocher cette ceinture intercontinentale pour ensuite tenter d'obtenir celle de champion du monde. Avec mes combats précédents, je suis sur une bonne lancée, je suis confiant, je suis serein et je sais physiquement je serai prêt pour effectuer les dix rounds à fond."

Comme l'an dernier, Jordy Weiss va retourner s'entraîner en Angleterre pendant trois semaines au mois de septembre afin de préparer au mieux cette importante échéance.