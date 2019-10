Boxe Française : la Savate à Vandoeuvre frappe fort

Vandoeuvre peut se targuer de posséder l’un des meilleurs clubs de boxe française. La Savate Vandoeuvre est classé dans le top 10 national pour ses nombreuses ceintures mondiales, européennes et françaises. Les frères Ozcan ont un savoir-faire pour former des champions et championnes.

La Savate Vandoeuvre est une référence en France. Les titres mondiaux, européens et nationaux engrangés depuis près de 10 ans confirment le travail de formation mis en place par Abdulah Ozcan et Ferdi Ozcan. Quelles que soient les catégories, féminines ou masculines, la Savate Vandoeuvre frappe fort.

La force de la jeunesse

L’une des particularités du club de boxe française de Vandoeuvre est de compter sur un public jeune. Avec 55% de moins de 20 ans, la jeunesse est donc un atout indéniable dans les bons résultats obtenus depuis 10 ans : «notre but est de former et cela passe par un gros travail de pédagogie auprès des jeunes,» explique, Abdulah Ozcan l’un des entraîneurs.

Aucun passe-droit

Du respect et du travail, voilà le programme pour la quarantaine d’athlètes qui vient au Parc des Sports. Aucun traitement de faveur n’est dispensé car les victoires et les titres se conquièrent par la souffrance et la sueur. Des valeurs intégrées par tous et toutes : «on passe beaucoup de temps à la salle car la passion nous anime. Nous sommes là avant tout pour travailler dur et nous entraîner pour progresser,» assure Sinem Karakoca, championne de France universitaire.

Un sens du sacrifice qui fait effet boule de neige malgré la dureté de la discipline. Les coups font partie du jeu et à force d’en prendre on finit par les dompter : «c’est aussi un plaisir car pour les combats nous sommes habituées et nous n’avons plus peur. Je pense qu’à la réussite quand je monte sur un ring et je donne tout ce que j’ai,» affirme avec autorité, Sumeyye Cakar, championne du monde jeune.

Un état d’esprit qui permet aujourd’hui de comprendre pourquoi, le club de boxe française de Vandoeuvre a conquis en l’espace de 10 ans : 9 titres de champion du monde, 6 d’Europe et 46 titres de champion France. Respect pour les athlètes et surtout pour les éducateurs qui œuvrent dans l’ombre et qui font rayonner Vandoeuvre à travers la planète du pied-poing.