Boxe-Indre : La Saint-mauroise Victoire Piteau en quête d'un un ticket pour les JO 2024

L'annonce a été faite hier (mercredi 21/12) sur le site de la Fédération française de boxe . La direction technique nationale de la FFB a dévoilé la liste complète de tous les athlètes français hommes et femmes invités à se présenter dans leurs catégories respectives à un grand tournoi de pré-qualification olympique. La berrichonne Victoire Piteau fait partie des quatre prétendantes dans la catégorie moins de 66 kilos.

ⓘ Publicité

Un immense honneur et l'opportunité d'une vie estime la saint-mauroise ainsi que son entraîneur (qui est aussi son père) Sébastien Piteau. Ce tournoi se disputera du 3 au 5 février prochain. Victoire sera opposée à trois autres pointures de sa catégorie : Fatia Benmessahel, Émilie Sonvico et Thaïs Larché.

Un premier pas sur un long chemin

La saint-mauroise se dit prête et enthousiaste mais mesure aussi le travail qui l'attend : "Le tournoi de pré qualification, on est quatre boxeuses françaises, trois jours, trois combats et donc c'est celle qui gagnera ses trois combats, qui aura un des premiers tickets. Mais ce n'est pas parce qu'on gagne ses trois combats qu'on fera directement les Jeux. Il y a d'autres compétitions, c'est beaucoup de travail !" .

Réapprendre la boxe amateur

Si elle s'impose, dans un mois et demi, Victoire devra mettre de côté la boxe professionnelle et renouer avec une boxe différente "On va repasser sur 3 rounds de de 3 minutes (au lieu de 6 à 8 rounds de 2 minutes en pro). On va avoir le casque, mais ce qui va changer énormément, c'est la catégorie de poids. C'est la première fois que je vais boxer en 66 kg, je pense qu'il y aura quand même un changement au niveau de l'impact des coups. Ce ne sera pas du tout la même boxe."

Le début donc en cas de succès d'un long travail du processus, mais évidemment "une très très très bonne nouvelle", insiste Victoire "C'est une échéance sur laquelle je travaille depuis des années et des années. C'est le début du rêve olympique."