Boxe : Irrésistible, la havraise Amina Zidani décroche un second titre de championne de France

Déjà sacrée l'an dernier chez les moins de 64kg, Amina Zidani a encore une fois décrocher le titre, ce samedi, mais cette fois chez les moins de 60kg. Nouveau sacre devant son public, au Havre.

Deuxième sacre en deux ans pour Amina Zidani et pour son club, la Don't Panik Team. Le fruit d'un travail sans relâche et une récompense méritée. Ultra déterminée, la jeune femme de 23 ans s'est imposée sans trembler face à la francilienne Cedya Sanogo (BC Garges), ce samedi, dans un Magic Mirrors totalement acquis à sa cause, ou presque. Plus agressive, plus rapide, et plus précise, Amina Zidani a balayé son adversaire, s'offrant une décision unanime de la part des juges, le tout sous le regard de plusieurs personnalités comme le champion de boxe pieds/poings Jérôme Le Banner ou encore l'acteur/réalisateur Mathieu Kassovitz. La boxeuse connaît décidément une ascension fulgurante. A tel point que l'on se demande aujourd'hui : qui va bien pouvoir l'arrêter ?

Amina, portée par la foule

Licenciée à la Don't Panik Team, le club fondé par le rappeur havrais Médine et par son frère Nahim, Amina s'est en plus imposée devant son public, puisque les finales du championnat de France avaient lieu pour la première fois au Havre, dans un Magic Mirrors bondé.

Sereine au moment de monter sur le ring, Amina Zidani savait que devant les siens, rien ne pouvait lui arriver. Ses premières impressions, à chaud, au micro France Bleu de Bertrand Queneutte.

Son entraîneur, lui, était stressé ce vendredi soir. Il s'agit d'Abdel Zaouiche, ancien boxeur professionnel. Stressé, mais terriblement heureux et soulage. Il voit désormais un avenir grandiose pour sa championne:

Une première réussie !

Le Havre accueillait pour la première fois les finales du championnat de France féminin, ce samedi. A l'arrivée, la Don't Panik Team, organisatrice de l'événement en collaboration avec le comité régional de boxe, peut être satisfaite et bomber le torse, tant la soirée est une réussite sur tous les plans. Les membres du club ont su attirer beaucoup de monde - plusieurs centaines de spectateurs - et se sont offerts une formidable vitrine. Les combats ont en effet été diffusé en direct sur France Ô, avec aux commentaires la vice championne olympique Sarah Ouhramoune. A l'intérieur de la salle - comme sans doute les téléspectateurs - le public a largement témoigné de son enthousiasme. Non seulement les combats ont été beaux et intenses, mais Médine et son équipe en ont aussi mis plein la vue, avec un superbe jeu de son et lumière.

Du beau monde au Magic Mirrors

Quelques people et de grands sportifs ont assisté à la soirée. Parmi eux, Estelle Mossely, sacrée championne olympique à Rio l'été dernier dans la même catégorie qu'Amina Zidani. La compagne de Tony Yoka, lui aussi couronné au Brésil, a d'ailleurs remis le titre à celle qui lui vient de lui succéder.

Dans la salle également, Jérôme Le Banner. Champion du monde de Kick-boxing et de Muay-Thai à plusieurs reprises, et notamment en 2015, le normand ne pouvait pas manquer l'événement. Alors quel regard porte-t-il sur Amina ? Réponse, au micro France Bleu de Bertrand Queneutte :

Grand amateur de boxe, l'acteur Mathieu Kassovitz a lui aussi fait le déplacement. Quelle impression, après cette soirée ? Réponse, au micro de Bertrand Quneeutte :

Sept championnes de France au Havre

Le Havre : Fin de la 19e édition des finales France de #boxe féminine 2017 --> les 7 championnes ! #LH #DontPanikTeam Cc @LH_LeHavre pic.twitter.com/ZZtAI18P9w — Bleu HNormandie (@fbleuhnormandie) February 11, 2017

La soirée a marqué le couronnement de sept jeunes femmes. Voici le palmarès 2017, avec les six autres boxeuses en images et en tweets :

Boxe - France 2017 au #Havre : Sabah Ghades sacrée championne de France chez les - 48kg / #LH #DontPanikTeam pic.twitter.com/CbCEIxl7UK — Bleu HNormandie (@fbleuhnormandie) February 11, 2017

Boxe - France 2017 au #Havre : Wassila Lkhadiri sacrée championne de France chez les - 51kg / #LH #DontPanikTeam pic.twitter.com/5bRpAVXZqQ — Bleu HNormandie (@fbleuhnormandie) February 11, 2017

Boxe - France 2017 au #Havre : Delphine Mancini sacrée championne de France chez les - 54kg / #LH #DontPanikTeam pic.twitter.com/EteHBzQCt9 — Bleu HNormandie (@fbleuhnormandie) February 11, 2017

Boxe - France 2017 au #Havre : Gihade Lagmiry sacrée championne de France chez les - 64kg / #LH #DontPanikTeam pic.twitter.com/wZPLiOrAxq — Bleu HNormandie (@fbleuhnormandie) February 11, 2017

Boxe - France 2017 au #Havre : Maily Nicar sacrée championne de France chez les - 69kg / #LH #DontPanikTeam pic.twitter.com/wdPoVSIRTg — Bleu HNormandie (@fbleuhnormandie) February 11, 2017

A noter : Amina Zidani et son entraîneur Abdel Zaouiche seront les invités de Stade Bleu, lundi soir, sur France Bleu Normandie (18H30).