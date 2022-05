Boxe - Johann Duhaupas: "Finir ma carrière en beauté"

Entre sa défaite retentissante dès la première reprise contre Tony Yoka en septembre 2020, et sur le plan sentimental un divorce douloureux jusqu'aux tribunaux en janvier dernier, Johann Duhaupas n'a pas été loin de toucher le fond depuis un an et demi. A 41 ans, remonter sur le ring n'était donc pas du tout une évidence, mais le poids lourd abbevillois, ancien champion de France et ancien champion de l'Union Européènne s'appuie encore sur la boxe pour redonner un sens à sa vie.

"Je devais arrêter la boxe"

"J'ai connu énormément de choses difficiles à vivre. Je devais arrêter la boxe en décembre" confie Johann Duhaupas. "J'ai finalement resigné pour un an. La boxe m'a aidé, c'est l'école de la vie. Contrairement à ce que les gens pourraient penser, ce sport n'est pas que de la violence, c'est quelque chose qui permet aussi de se canaliser pour ne pas faire de bêtises. Mais victoires ou défaites, je veux vivre cela à fond maintenant, je veux boxer pour moi. Ce qui me motive c'est la rage et la déception..."

Le combat aura lieu à Hambourg en Allemagne - -

Après un combat de rentrée en novembre au Luxembourg remporté facilement dès le deuxième round contre le hongrois Andras Csomor, Johann Duhaupas va donc affronter ce soir à Hambourg le kazakh Zhan Kossobutskiy, (33 ans) un puncheur confirmé invaincu en 17 combats. "Cette ceinture vacante de champion international WBC doit permettre au vainqueur de rentrer dans le Top 10 mondial de la catégorie" explique l'abbevillois qui disputera son 46e combat professionnel (39 victoires, 26 KO, 6 défaites). "C'est ma fin de carrière, ma dernière année, mais je veux la finir en beauté, en ressortir grand, et faire les choses bien pour mes derniers combats. C'est aussi une affaire personnelle." A la pesée hier "Le Reptile" affichait 117 kilos contre dix de moins pour le kazakh.

Et quoi qu'il arrive, Johann Duhaupas a déjà prévu d'organiser son combat d'adieu en début d'année prochaine là où tout a commencé, chez lui à Abbeville.