Boxe: Jordy Weiss à l'heure de l'Europe !

Laval, France

Jordy Weiss est venu à bout de son challenger, le Finlandais Jussi Koïvula, au terme de d'un combat en douze reprises âprement disputé. Cette 23e victoire professionnelle en autant de combats aura étéit certainement la plus difficile pour ''El Gitano'' même si il s'impose au point, à l'unanimité des trois juges.

Les trois premières reprises, on s'y attendait, sont équilibré face à Koïvula qui ne lâche rien. Puis, au cours des six rounds suivants, Jordy Weiss mais sa patte sur la rencontre avec une technique qui n'est plus à démontrer et qui lui permet de toucher son adversaire.

Koïvula qui sait bien qu'il est mené dans ce combat va rechercher le K.O sur les trois dernières reprises, attaquant sans cesse mais de manière brouillonne et désespérée face à un Weiss toujours très mobile.

Jordy Weiss a donc défendu avec succès, pour la deuxième fois, sa ceinture de l'Union Européenne. Une victoire qui lui permet maintenant d'ouvrir la porte à un Championnat d'Europe.

Jordy Weiss reçu 23 sur 23 © Radio France - Thierry Ruffat

Autre combat attendu, le premier chez les professionnels de Johnny Bertin, également du Stade Lavallois Boxe. Un Johnny Bertin opposé au Géorgien Iraki Zubiashnili en poids moyens et qui lui non plus n'a pas déçu...

Sur les quatre reprises de ce combat, Bertin n'aura été un peu en difficulté que lors de la troisième.

Johnny Bertin...première ! © Radio France - Thierry Ruffat