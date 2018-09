Le Havre, France

Triple championne de France en titre, avec notamment deux médailles décrochées chez les - de 60 kgs, Amina Zidani n'est pas passée loin d'un premier titre sur la scène internationale. Licenciée à la Don't Panik Team du Havre, protégée de la famille Zaouiche, la jeune boxeuse havraise s'est inclinée, ce mercredi, en finale des championnats du monde universitaires, à Elista, en Russie. La jeune femme a été battue par une russe : Ornella Kheteeva. La française s'est pourtant montrée beaucoup plus offensive que son adversaire. Plus agressive, aussi. La russe a souvent fui sur le ring, et parfois refuser le combat, mais elle s'est montrée plus juste dans ses frappes, selon les juges.

Amina Zidani a tout de même obtenu sa première médaille dans une compétition mondiale. Elle, qui s'entraîne aussi et surtout à l'Insep, ambitionne désormais de participer aux JO de Tokyo en 2020. Avant cela et après avoir montré un beau visage en Russie, elle espère aussi participer aux prochains championnats du monde, au mois de novembre.