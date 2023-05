Boxe : la Mosellane Flora Pili rêve de sa première ceinture européenne chez les professionnelles

Le grand soir est arrivé plus tôt que prévu.

En décembre, quelques semaines après avoir remporté le titre de championne de France professionnelle des super-légers (- de 63,5 kg) à l'Agora de Saint-Avold, le téléphone des proches de Flora Pili sonne. Le titre européen étant vacant dans sa catégorie, l'EBU, la fédération européenne, lui propose de disputer une finale.

A 25 ans, la Naborienne a encore sa carrière devant elle. Son passage chez les pros, suite à son titre de championne de France amateur 2019, est réussi avec six victoires (dont une par KO) en six combats disputés mais elle avait plutôt prévu de se donner un peu de temps avant de tenter sa chance pour une ceinture continentale. Sa co-challenger proposée par l'EBU, l'Italienne Silvia Bortot, 38 ans, a déjà connu de tels combats et boxera à domicile mais quand l'opportunité se présente... "L'Europe, c'était le chemin logique, j'étais en jambe, je me suis dit que c'était maintenant ou jamais."

Vers les sommets, en famille

Flora Pili s'entraîne deux heures chaque jour, tout en assurant son emploi à la communauté d'agglomération Saint-Avold Synergie, et son poste de conseillère départementale de la Moselle. "Le matin, c'est boulot. J'ai la chance d'être aidée de ma mère pour la garde de ma petite et je gère ma vie au fil des rendez-vous. Ce n'est que de l'organisation, et d'hygiène de vie." Piétro, son papa, est son entraîneur. Son oncle Joseph, son préparateur physique. Sa maman, Nathalie, préside son club, le BC Saint-Avold. "On me demande souvent si ce n'est pas trop compliqué d'être entraînée par son père mais non, c'est une force d'avoir le soutien de sa famille, quoi qu'on fasse."

Vendredi soir, à 22 heures 40 (dix rounds de deux minutes), elle va devoir gérer plusieurs paramètres nouveaux. Une salle pleine qui soutiendra son adversaire, et la retransmission en direct du combat sur une télévision nationale italienne. Son atout, son style de boxe, plus compatible avec la boxe pro que l'amateur ce qui l'a convaincu de franchir le pas quand d'autres restent amateurs toute leur carrière. "Elle est posée, à la recherche du coup dur. Nous sommes préparées toutes les deux, on ne peut tricher à ce niveau. La pression des coups, la force et le mental vont faire la différence (...) Ca ne m'inquiète pas que toute la salle sera pour elle. Au contraire. Ca me poussera à aller chercher la ceinture et montrer que je suis la patronne." Une trentaine de ses proches feront le déplacement à Padoue, près de Venise, pour assister à cette première.