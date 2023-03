Boxe : La pépite française Bakary Samaké a rendez-vous avec l'histoire

On ne parle pas d'âge à Bakary Samaké. A peine majeur et déjà la possibilité de décrocher sa première ceinture mondiale. Son ascension n'a rien de surprenante. Le natif d'Aubervilliers a dû réaliser beaucoup de sacrifices pour en arriver là. Ce combat sera le plus grand rendez-vous de sa jeune carrière.

Un parcours atypique et une affaire de famille

Samaké est passé professionnel dès ses 17 ans. Le règlement français interdit les combats pour les boxeurs mineurs, il a donc dû s'exiler en Belgique et au Luxembourg pour pouvoir combattre. Si l'on remonte un peu plus loin, Bakary s'entraîne sans relâche depuis ses 8 ans. Dans sa famille, la boxe est une tradition. Son père, Issa, son grand oncle ainsi que son grand père ont tous pratiqué le "noble-art" à haut niveau. "Mon grand-oncle a été champion d'Afrique dans sa catégorie, et mon père champion de France Junior et cadet" a raconté le jeune boxeur au micro de franceinfo .

Au-delà de son physique très affuté, 1m81 pour 69 kg, Bakary Samaké est réputé pour avoir une technique exceptionnelle. Cette dernière inspirée notamment de l'ancien champion américain, Floyd Mayweather, qui n'a jamais connu la défaite tout au long de sa carrière. Une boxe acquise après des heures et des heures de travail. "Sur le ring, je me faisais plaisir et j'adorais venir à l'entrainement. J'y allais dès que j'ai fini les cours" s'est remémoré le prodige, toujours au micro de franceinfo. Bakary Samaké tentera de rester invaincu et de remporter son premier titre mondial ce samedi, devant son public, à Gagny. Une ceinture qui pourrait être la première d'une longue liste.