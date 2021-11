Boxe : le 27 novembre, le Lavallois Jordy Weiss ne combattera pas pour une mais deux ceintures internationales

Un gala de boxe de très haute volée sera organisé à Laval le 27 novembre. Après deux ans et demi sans gala à Laval, les amateurs vont être servis. Pour la première fois, l'événement aura lieu à Espace Mayenne, dans la nouvelle salle qui peut accueillir jusqu'à 4000 personnes en configuration boxe.

Il y aura sept combats au programme dont cinq professionnels. Et en point d'orgue, un combat avec le Lavallois Jordy Weiss qui combattera pour deux ceintures internationales. L'un des organisateurs, l'ancien boxeur Stanislas Salmon, précise : "initialement, il y avait un titre IBO avec une ceinture internationale. L'IBO qui est l'une des nombreuses fédérations de boxe. Et puis, on a eu l'opportunité de proposer également une ceinture WBA continentale. On a accepté pour donner un peu plus de piment à cette soirée et la rendre encore plus spectaculaire." La WBA est une fédération plus "prestigieuse" que l'IBO.

Jordy Weiss est invaincu dans sa carrière professionnelle : 27 victoires en autant de combats.

Les places pour le gala de boxe du 27 novembre à Espace Mayenne sont en ventes au prix de 25 et 40 euros. C'est gratuit pour les moins de 12 ans.